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Отличие за акад. Васил Николов, археологът получи голямата награда на БАН за наука

Мария Чернева от Мария Чернева
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Археологът - праисторик акад. Васил Николов получи голямата награда за наука на БАН. Отличието е по повод 157-годишнината на академията. Връчи му го лично председателят, член-кореспондент Евелина Славчева.

Сред големите постижения на археолога са откриването и проучването на най-ранния в Европа праисторически солодобивен и градски център в Провадия. Акад. Николов и неговия екип утвърждават тезата, че първата европейска цивилизация се заражда и развива на Балканите, включително и по днешните български земи.

акад. Васил Николов: "Тая къща е изгоряла при пожар. Датира са някъде около 4450 г. пр. Хр. Това е началото на големия климатичен прелом в този регион. Това е преди заника на тази първа европейска цивилизация. Тези хора са можели много повече, отколкото ние можем да си представим."

#акад. Васил Николов #БАН #археология #награда

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