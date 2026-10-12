Отличие за акад. Васил Николов, археологът получи голямата награда на БАН за наука

Археологът - праисторик акад. Васил Николов получи голямата награда за наука на БАН. Отличието е по повод 157-годишнината на академията. Връчи му го лично председателят, член-кореспондент Евелина Славчева.

Сред големите постижения на археолога са откриването и проучването на най-ранния в Европа праисторически солодобивен и градски център в Провадия. Акад. Николов и неговия екип утвърждават тезата, че първата европейска цивилизация се заражда и развива на Балканите, включително и по днешните български земи.