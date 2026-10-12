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Катастрофа между два тира затвори главния път Велико Търново - Русе

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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катастрофа два камиона затвори главния път велико търново русе
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Катастрофа между два камиона затвори главния път Велико Търново - Русе край Поликраище.

Тази вечер около 20 часа са се ударили два товарни камиона с турска регистрация.

Пострадал е водачът на единия. Откаран е за преглед в Спешна помощ. Двамата водачи са тествани за употреба на алкохол, пробите им са отрицателни.

Екипи на полицията пренасочват автомобилите през с. Първомайци. Причините за произшествието са в процес на изясняване.

Около 19,30 ч. друг ТИР е самокатастрофирал край с. Масларево. Пострадали няма. Автомобилът не пречи на движението.

#затворен път #катастрофа #тирове

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