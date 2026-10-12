ДНСК ще проверява всички разрешения за строеж във Варна за последните 5 години

Дирекцията за национален строителен контрол ще извърши проверка на всички разрешителни за строеж в Община Варна за последните 4-5 години. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на годишната среща на местните власти в курорта Албена.



Шишков подчерта, че проверката е заради свлачището в квартал "Аспарухово". Кметът на Варна Благомир Коцев допълни, че се готвят мерки срещу презастрояването в морската столица. Предвиждат се различни мерки, включително и промяна в Общия устройствен план на града, който е остарял и позволява презастрояване.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: Проверката в Община Варна е затова, защото след поредния случай, в който направихме констатации, във връзка със свлачището, което се случи в квартал „Аспарухово“, установихме нередности при издаването на решението за строеж. Знаете много добре, че имаше и сериозни установени нарушения във връзка с търпимостта, не само за Баба Алино, а изобщо за целия период. Но възложил съм цялостна проверка и то от ДНСК.

Благомир Коцев, кмет на община Варна:

Ние работим много активно по тази тема. Става дума и за промени в общия устройствен план, става дума и за други мерки, които да могат да регулират строителството.Мораториум. Нека да не избързваме сега с такива по-гръмки определения, дали ще са мораториуми или някакви други правила, ще преценим.