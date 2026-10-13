Съдът гледа мярката на обвинения за убийството на Илиян Филипов

Апелативният съд в Пловдив днес ще гледа мярката за неотклонение на Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Той обжалва решението на окръжните магистрати, които го оставиха за постоянно в ареста. Според обвинението водещият мотив за убийството са неуредени финансови отношения, свързани със спортни залагания.

Припомняме, че бизнесменът и собственик на футболен клуб „Ботев“ – Пловдив, беше застрелян от упор на 30 септември пред новопостроена кооперация. Имотът е негова собственост, но той не е живеел там. Оръжието на убийството все още не е открито, но камерите са проследили пътя на Мегеров.

По данни на полицията той е пристигнал от София с личния си автомобил, а в Пловдив се е движел с колата на сестра си. На иззетите записи се вижда регистрационният номер на колата, с която се е движел, и именно по движението ѝ той е бил проследен. След убийството е изхвърлил дрехите и маратонките, с които е бил, което също се вижда на видеозаписите. До момента разследващите не дават информация за резултатите от барутните натривки от ръцете на задържания.