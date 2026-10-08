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УБИЙСТВОТО НА ПРЕЗИДЕНТА НА ПФК "БОТЕВ" ПЛОВДИВ

Не е намерено оръжието, с което е извършено убийството на Илиян Филипов

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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По разследването са извършени 7 претърсвания и изземвания в помещения и МПС в София и Пловдив, направен е следствен експеримент, разпитани са над 31 свидетели

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Оръжието, с което е извършено убийството на Илиян Филипов, не е намерено. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в кулоарите на парламента в отговор на въпрос. Събрани са огромни по обем доказателства, които несъмнено сочат към това кой е човекът, извършил това деяние, заяви той.

Преди дни Пловдивският окръжен съд постанови най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо 51-годишния Славчо Мегеров, задържан за предумишлено убийство на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, извършено на 30 септември.

"Намерени са други оръжия, които свързваме с него, така че нищо чудно да има информация, която да касае и други престъпления", каза още Демерджиев. "Намерени са помещения, където е ясно кой има достъп, и е ясно кой ги е оставил", добави той.

В рамките на разследването са извършени седем претърсвания и изземвания в помещения и МПС в София и Пловдив, направен е следствен експеримент, разпитани са над 31 свидетели до момента, каза по-късно министър Демерджиев по време на изслушване в комисията по вътрешната сигурност и обществен ред на парламента.

По-рано днес министър Иван Демерджиев беше изслушан в парламента относно данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за мантинели, и информация за насочването на средства, заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски.

#убийството на Филипов #Иван Демерджиев #оръжие

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