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Два моста в Кресненското дефиле чакат спешен ремонт

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
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два моста кресненското дефиле чакат спешен ремонт
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Два моста по един от най-натоварените пътища у нас чакат спешен ремонт. Съоръженията от двете страни на "Малкия тунел" в Кресненското дефиле са в лошо състояние от години. Междувременно Агенция "Пътна инфраструктура" подготви обходен маршрут, по който да бъде пренасочен трафика.

Няколко месеца по-късно основният ремонт все още не може да започне. Заради проблемите с конструкцията на двата моста настилката непрекъснато се руши, образуват се неравности, а шофьорите са принудени да ги заобикалят.

„Тя се ремонтира. То постоянно става така, изронват се и т.н“.

„Гледам, че движението е много зле... сравнявам ги оттам, където идвам и тука, просто извънземни работи са. Вие от къде идвате? От Щатите. Там такова нещо няма, и няма и да има.“

Иван Кацаров, пътен експерт: „Поради дупките, които се отварят постоянно на линейните разширителни фуги и като цяло при смяната самия работен слой на асфалта, буквално за два месеца, той отново става на гънки.“

Освен неудобство за шофьорите, деформациите по настилката крият риск от инциденти.

Иван Кацаров, пътен експерт: „Има вероятно и възможност да се получи засичане на два автомобила и страничен удар. С оглед на безопасността възможно най-скоро ако се направи ремонт на тази пътна отсечка би било добре.“

За необходимостта от ремонт на двете съоръжения се заговори още през май. Тогава двата моста бяха частично затворени за почти месец.

За да се пренасочи трафикът по време на укрепването им, през лятото беше изцяло ремонтиран обходният път в района на „Малкия тунел“. Няколко месеца по-късно същинският ремонт на мостовете така и не е започнал.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ обясняват, че вече има изготвен технологичен проект за аварийното възстановяване на съоръженията, но средства за изпълнението му няма.

Кога ще бъдат осигурени парите и кога ще започне ремонтът – засега няма отговор. Дотогава двата моста остават част от единственото трасе, по което ежедневно преминава трафикът към Гърция.

#Малкия тунел #Кресненско дефиле #мостове

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