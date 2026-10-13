Интензивни валежи, опасност от наводнения и силен вятър във вторник

Във вторник температурите ще останат без съществен дневен ход. Минималните ще са между 7° и 12°, в София – около 9°, а максималните ще са между 10° и 15°, в София – около 11°. Ще бъде облачно и дъждовно.

На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, където е обявено и предупреждение от втора степен, оранжев код, докато над югозападните райони валежите ще отслабват и спират. Ще духа умерен, в източната половина от страната – временно силен северен вятър.

По Черноморието ще бъде облачно, дъждовно и ветровито. След обяд на места количествата ще са значителни. Ще духа умерен, временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат 15° - 17°. Температурата на морската вода е 20° - 21°. Вълнението на морето ще бъде около 2 - 3 бала.

В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от дъжд. Над около 1700 метра валежите ще са от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 1°.

В сряда над по-голямата част от страната ще се задържи предимно облачно и все още на места в Южна и Източна България ще има валежи, но вече по-слаби и в процес на спиране. Ще духа до умерен, в източните райони и временно силен вятър от север-северозапад. Ще е хладно за средата на октомври с минимални температури между 3° и 8°, максимални – между 11° и 16°.

През нощта срещу четвъртък валежите навсякъде ще спрат, а в четвъртък и облачността ще се разкъса и ще намалее, в много райони до слънчево време. В Източна България ще се задържи ветровито.

В петък облачността отново ще се увеличи и до края на тази седмица ще е значителна. На много места в страната ще има валежи. Ще се задържи хладно с максимални температури между 11° и 16°.