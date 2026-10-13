В капана на залозите: Има ли лек за хазартната зависимост?

Зависимостта към хазарта се превръща във все по-голям бич за нашето общество.

БНТ разказва историята на 19-годишния Даниел, който от два месеца се лекува от хазартна зависимост в терапевтичния център „Само днес“.

Даниел: „Всичко започна преди осем месеца с двама мои приятели една вечер. Единият си играеше от по-рано и ни каза: „Хайде, момчета, дайте да отидем да вкараме една десетка“. Отидохме. Аз тогава изкарах от 10 лева 80 лева, изкарах си ги и си тръгнах. Обаче оттам нататък започна по-често — всеки петък с въпросните момчета. Двамата събирахме каквито пари сме скътали през седмицата, отивахме и ги изигравахме.“

Даниел: „Преди да вляза в центъра, работих в едно барче, изкарвах си пари и така започнах по-често, всяка вечер, да ходя след работа. След 12 часа, като приключех работа, отивах директно в казиното и някак си вече усетих, че имам проблеми, защото стана редовно. Даже имаше няколко пъти, когато нямах търпение да свърша работа, за да отида да играя. Със забрана съм, защото някак си това започна много да ми влияе на психиката и на отношенията ми с хората.“

Даниел: „Аз парите за хазарта главно от приятели съм взимал и съм ги лъгал за какво са ми. И това някак отключи лъжливото в мен. Никога не съм казвал наистина за какво са ми техните пари, а ги взимах, за да ги изиграя. Нищо от родителите ми никога не съм крал.“

Мечтата на Даниел днес е да се пребори със зависимостта си и да завърши средното си образование, след което да постъпи в университет.

Павел Павлов, Терапевтичен център "Само днес": "Много важно за лечението е когнитивно-поведенческата терапия. От голямо значение са социалната подкрепа и държавната подкрепа за лечението, за да се спазват забраните, за които говорим в момента. Лечението е комплексно. Опитваме се да овладеем кризите, в които попадат хората. Следващата стъпка е да търсим заедно с тях варианти как да се социализират отново и да работят. Те са много способни хора, обикновено с много добро логическо и комплексно мислене, както и с креативно мислене. Важно е да могат да се върнат отново в обществото и да получат подкрепа от него."

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