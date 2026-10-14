БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Войната в Украйна: Поредица от експлозии разтърсиха Киев

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Запази

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Поредица от експлозии разтърси украинската столица Киев. Според украинските власти не е имало никакво предупреждение или сигнал за тревога.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че руските сили са поразили висока жилищна сграда. Двама души са загинали. На място са изпратени екипи за спешна помощ, тъй като в сградата е избухнал пожар.

ВолодимирЗеленски заяви, че поредната атака на Русия с балистични ракети срещу украинската столица е била насочена срещу електроцентрала и украинска разузнавателна информация сочи, че Москва планира нови удари.

Зеленски е предложил нови разговори с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър през следващите дни.

#руски удари #войната в Украйна #киев

Последвайте ни

ТОП 24

Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
1
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Нова атака с дрон срещу търговски кораби в Черно море край Варна
2
Нова атака с дрон срещу търговски кораби в Черно море край Варна
Моряк от "Челси-3": Дрон ни уцели три пъти, руски дрон
3
Моряк от "Челси-3": Дрон ни уцели три пъти, руски дрон
Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на 17 мили източно от Крапец
4
Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на 17 мили...
След поредната атака с дронове: ЕК осъди нападенията в Черно море
5
След поредната атака с дронове: ЕК осъди нападенията в Черно море
Димитър Стоянов: Ескалацията в Черно море непрекъснато расте, надявам се границата на разума да не бъде прекрачена
6
Димитър Стоянов: Ескалацията в Черно море непрекъснато расте,...

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
3
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Мъж на 66 години е загиналият шофьор, блъснал се в електрически стълб и ограда на къща в Бургас
4
Мъж на 66 години е загиналият шофьор, блъснал се в електрически...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
5
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
От 34 до 24 градуса - температурите падат значително, сняг ще вали по планините
6
От 34 до 24 градуса - температурите падат значително, сняг ще вали...

Още от: Европа

Оперираха успешно папа Лъв XIV, диагностициран е с рак на белия дроб
Оперираха успешно папа Лъв XIV, диагностициран е с рак на белия дроб
Работно посещение: Велислава Петрова се среща с германския си колега Работно посещение: Велислава Петрова се среща с германския си колега
Чете се за: 00:32 мин.
ООН осъди атаките срещу търговски кораби в Черно море ООН осъди атаките срещу търговски кораби в Черно море
Чете се за: 01:12 мин.
Сблъсъци в Париж: Полицията използва сълзотворен газ и вода срещу демонстранти Сблъсъци в Париж: Полицията използва сълзотворен газ и вода срещу демонстранти
Чете се за: 00:57 мин.
Папа Лъв XIV претърпя успешна белодробна операция Папа Лъв XIV претърпя успешна белодробна операция
Чете се за: 00:22 мин.
Изложба разказва за 110-годишните дипломатически отношения между България и Швейцария Изложба разказва за 110-годишните дипломатически отношения между България и Швейцария
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Жълт код: Интензивни валежи и силен вятър в Източна България
Жълт код: Интензивни валежи и силен вятър в Източна България
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
След ударите с дрон в Черно море: Премиерът, министри и шефовете на службите в НС След ударите с дрон в Черно море: Премиерът, министри и шефовете на службите в НС
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
ООН осъди атаките срещу търговски кораби в Черно море ООН осъди атаките срещу търговски кораби в Черно море
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Войната в Украйна: Поредица от експлозии разтърсиха Киев Войната в Украйна: Поредица от експлозии разтърсиха Киев
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова само пред БНТ: Войната слезе в Черно море...
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
Продължава ремонтът на тунел „Топли дол“, движението е...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Оперираха успешно папа Лъв XIV, диагностициран е с рак на белия дроб
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Литературен юбилей: Навършват се 100 години от публикуването на...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ