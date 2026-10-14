Войната в Украйна: Поредица от експлозии разтърсиха Киев

Поредица от експлозии разтърси украинската столица Киев. Според украинските власти не е имало никакво предупреждение или сигнал за тревога.



Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че руските сили са поразили висока жилищна сграда. Двама души са загинали. На място са изпратени екипи за спешна помощ, тъй като в сградата е избухнал пожар.

ВолодимирЗеленски заяви, че поредната атака на Русия с балистични ракети срещу украинската столица е била насочена срещу електроцентрала и украинска разузнавателна информация сочи, че Москва планира нови удари.

Зеленски е предложил нови разговори с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър през следващите дни.