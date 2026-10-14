Спецакция на полицията срещу битовата престъпност и изборни нарушения във Варненско (СНИМКИ)

Специализирана полицейска акция се провежда в цялата Варненска област. Тя е насочена срещу битовата престъпност и предизборните нарушения.

В село Каменар до 7.00 часа имаше петима задържани, повечето заради битови престъпления. Сред първите арестувани беше мъж, извършвал грабежи.

Николай Станков, "Криминална полиция", ОД на МВР – Варна: "В рамките на операцията са изградени на различни места контролно-пропускателни пунктове с цел проверка на лица и превозни средства. Включва престъпления, които са свързани с политическите права на гражданите, противодействие на престъпления. Цялата операция ще продължи на различни места в цялата област в рамките на деня и до края на изборите."

снимка: БТА

Акцията продължава до утре сутринта.