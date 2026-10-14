45 години път без ремонт: Жители на четири пловдивски села настояват за спешно асфалтиране

Жители на четири пловдивски села настояват за спешен ремонт на път в община Калояново, който не е ремонтиран основно повече от 45 години. В началото на месеца хората от село Царимир излязоха на протест заради лошото състояние на отсечката. Общината има готов проект, но от Министерството на регионалното развитие и благоустройството посочват, че има пропуски в заявлението за финансиране.

Пътят е с дължина 3 километра и 145 метра в частта, която попада в община Калояново. Според местните жители настилката е в окаяно състояние, а участъкът се използва и като обходен маршрут при затваряне на пътя Пловдив – Карлово.

"Проблемът при нашия път е, че много време е разбит и е дупка до дупка, кръпка до кръпка. 10 километра ги ремонтираха преди 2 години, а тази отсечка от 3 километра и 145 метра не е пипана от 45 години", каза Димитър Стоицов, жител на село Царимир.

По думите му за ремонта има изготвен проект на стойност 2,2 млн. евро.

"Недоумявам как в една държава с 50 милиарда евро бюджет не могат да се заделят 2 милиона и 200 хиляди евро, за да се ремонтира пътят. Този път се явява и дублиращ, когато се затвори Пловдив – Карлово между селата Граф Игнатиево и Труд и през него преминава целият отклонен трафик", посочи Стоицов.

Кметът на с. Царимир Атанаска Бишликова подчерта, че по разбития път всеки ден преминава училищен автобус:

"Училищният автобус взема децата сутрин от село Царимир, за да ги закара до Граф Игнатиево, до училището. Той преминава по този път, който е в окаяно състояние. Ежедневни са предпоставките за пътни инциденти. Но най-вече децата просто не заслужават това."

Фелиз Василева, която е организатор на протестите, разказа за щетите по автомобилите и призова институциите да осигурят необходимите средства:

"За два дена две гуми, една джанта. Да не говорим, че всяка година правим предниците на колите. Последният случай е сега от неделя. На съседната улица комшия сряза гумата. Съпругът ми лично дойде да направят гумата и да изтегли колата до селото."

По думите ѝ хората са готови да продължат протестите, ако ремонтът не започне. Кметът на община Калояново Младен Кичев заяви, че подкрепя исканията на хората. По думите му досегашните ремонти не са трайни, тъй като пътят няма стабилна основа.

"Направен е проект. Избран е изпълнител – фирма. С разрешението за строеж на пътя всичко, което трябва община Калояново да извърши, сме го извършили. Преди година и два месеца е подаден към Министерството на регионалното развитие и благоустройството и чакаме финансиране", обясни Кичев.

В позиция от регионалното министерство обаче посочват, че споразумение за финансиране все още няма заради пропуски в документацията:

"Към настоящия момент няма сключено споразумение между МРРБ и Община Калояново за финансово подпомагане за реализацията на проекта заради констатирани пропуски в подаденото заявление за финансиране. За тях Община Калояново е информирана с писмо от 23 март 2026 година и същите все още не са отстранени от страна на общината."

Хората от Царимир заявяват, че няма да се откажат от исканията си и са готови да затворят пътя при железопътния прелез в посока Пловдив, ако не бъдат предприети действия.

Вижте повече в прякото включване на Антоанета Андреева