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Рязък спад на улова на паламуд по Южното Черноморие отчитат рибарите

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Снимка: БТА/Архив
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След силния старт на сезона и рекордните количества паламуд по Южното Черноморие рибарите отчитат рязък спад в улова. Октомври традиционно е сред най-силните месеци за този вид риба, но бурното море и промените в поведението на пасажите създават трудности за местните рибари. Въпреки слабия улов те се надяват паламудът отново да се появи в по-големи количества.

След бума на паламуда в началото на месеца лошото време попречило на рибарите да излизат в морето в продължение на девет дни. След отминаването на бурята те очаквали по-едра риба, но уловът се оказал предимно от по-дребни екземпляри.

"След този бум на паламуда девет дни не можем да влезем в морето. Нашите лодки не позволяват при такова бурно време да влизаме. Очаквахме, че рибата, която хващаме около 500 - 600 грама, ще порасне. След като мина тази буря, започнахме да хващаме по-дребна риба", разказа дългогодишният рибар Георги Димов.

По думите му паламудът, който се е появил край българския бряг, е преходен и продължава движението си към Босфора. Междувременно рибари от Турция с по-големи плавателни съдове успяват да реализират значителен улов. Според рибаря причините за спада в улова може да са свързани както с лошото време, така и с други природни фактори. Той посочи, че тази година паламудът се е появил по-рано от обичайното.

"Предполагаме, че и лошото време може да е повлияло, но е възможно да има и други фактори. Той следва природата. По принцип паламудът тръгва при 8 градуса, а сега в момента е 20 градуса. Но тази година нещо се случва – тръгна по-рано. Имаме надежда, че след тази буря паламуд ще има", каза Георги Димов.

Рибарите разчитат на есенния сезон, за да осигурят доходите си, но слабия улов и невъзможността да излизат в морето създават сериозни затруднения. Димов припомни, че на Петковден в предишни години е улавял едни от най-големите количества риба през живота си, но ситуацията сега е различна.

Въпреки по-слабия местен улов, според Димов цената на паламуда не се е повишила значително заради предлагането на риба от Турция:

"Цената не се отразява, тъй като в Турция в момента е 90 лири, което е около евро и нещо. В съседния Къркларели, Лозенград, цената е доста евтина, а на едро е още по-евтина."

Въпреки трудностите рибарите по Южното Черноморие продължават да очакват по-добро време и ново раздвижване на пасажите. За тях есенният сезон е от ключово значение, а надеждата за завръщането на паламуда остава.

Вижте още в прякото включване на Елеана Цанова

#Бургас #Южното Черноморие #паламуд #рибари

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