Маркус Гиздол: Започнахме нова глава в ЦСКА и трябва да затвърдим доброто впечатление

Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол заяви, че отборът му е поставил началото на нов етап в своето развитие и трябва да продължи да надгражда показаното в първия двубой под негово ръководство. Германският специалист говори пред медиите преди домакинството срещу Монако в Лигата на конференциите, като подчерта необходимостта от смелост, дисциплина и максимална концентрация срещу един от силните европейски съперници.

"Червените“ приемат френския тим в четвъртък, 15 октомври, в първия си мач от основната фаза на турнира. Срещата идва след драматичната победа с 3:2 над ЦСКА 1948, с която Гиздол започна престоя си начело на столичния клуб.

"Ние започнахме нова глава и искаме да продължим да затвърждаваме впечатлението, което оставихме в предишния мач“, заяви наставникът.

Гиздол призна, че предстоящото изпитание ще бъде значително по-сериозно, но подчерта, че футболистите му трябва да вярват в собствените си възможности.

"Смятам, че това е голямо предизвикателство. Наистина голямо предизвикателство стои пред нас утре. Ще се изправим срещу един от лидерите в Европа в момента. Знаем какви качества имат. Мачът ще бъде труден, но сме наясно и с нашите възможности“, коментира германецът.

Треньорът разкри, че обмисля промени в стартовия състав заради натоварената програма на отбора. По думите му е възможно трима или четирима футболисти да бъдат заменени в сравнение с последния двубой.

"Имаме отличен отбор с много добри футболисти. Може би ще трябва да променим нещо в състава в сравнение с предишния мач. Ще видим как се чувстват играчите. Всеки ден преценяваме състоянието им“, обясни Гиздол.

Той подчерта, че решенията ще бъдат взети след внимателна оценка на физическото състояние на футболистите, тъй като сгъстеният календар изисква правилно разпределение на натоварването.

Един от основните акценти в изказването му беше желанието ЦСКА да играе смело и да не се притеснява от класата на съперника.

"Важно е да сме смели и храбро да опитаме да играем възможно най-добре на терена. От това, което видях в първия ми мач, харесах много неща в играта ни и много от играчите показаха добро представяне“, заяви наставникът.

Гиздол призна, че Монако има предимство заради по-дългия период, в който футболистите и треньорският щаб работят заедно.

Германецът изрази и уважението си към наставника на французите Филипе Луис, като отбеляза, че стилът на Монако се доближава до футбола, който самият той иска да изгради в ЦСКА.

"Монако има предимство пред нас, те отдавна работят заедно. Треньорът Филипе Луис върши страхотна работа, харесва ми стилът им на игра. Прилича на стила, който аз искам да играе моят отбор“, обясни специалистът.

Въпреки че определи французите като фаворити, Гиздол отказа да отпише шансовете на своя тим.

"Винаги когато човек играе срещу голям отбор, знае как стоят нещата на хартия преди мача. Когато мачът започне, резултатът е 0:0. Ние правим всичко възможно да се представим добре. Ще видим какво ще стане на терена“, заяви той.

Наставникът призна, че не може да гарантира победа, но обеща пълно себераздаване от страна на футболистите.

"Не мога да обещая победа, но ще се борим за живота си в този мач, защото очакваме много фенове. Ние ще дадем всичко от себе си на терена“, категоричен беше Гиздол.

Германецът се върна и към драматичния успех с 3:2 над ЦСКА 1948, като призна, че отборът му е показал две различни лица.

"Постигнатата победа беше отлична, но показахме две лица в този мач. Пропуснахме да затворим мача, но накрая успяхме да победим“, коментира треньорът.

Той отличи и приноса на Бруно Жордао, който имаше ключова роля за успеха с отбелязаните си попадения.

По отношение на съдийството Гиздол отказа да влиза в полемики и подчерта, че изпитва уважение към арбитрите.

"Аз съм треньор, който винаги уважава реферите. Те имат много трудна работа и не бих искал да поставям повече напрежение върху тях“, заяви той.

Наставникът отказа да разкрива конкретни тактически подробности за подготовката срещу Монако, но изрази увереност, че френският тим няма да се отклони съществено от утвърдения си стил.

"Дяволът е в детайлите. Когато един отбор има стил, трудно може да го промени в един мач. Едва ли ще успеят да ни изненадат толкова радикално“, посочи германецът.

Гиздол допълни, че работата по подготовката ще продължи до последния възможен момент, за да може ЦСКА да бъде максимално готов за предстоящото изпитание.

На пресконференцията присъства и капитанът на „червените“ Бруно Жордао, който също изрази увереност преди европейския сблъсък.

"Това е едно от нещата, за които всеки футболист мечтае и мисля, че това е моментът, в който да се наслаждаваме и да покажем най-доброто, което можем“, заяви португалецът.

Той подчерта, че подкрепата на привържениците ще бъде изключително важна за отбора.

"Очакваме труден мач, но ние имаме собствена стратегия и качества и няма да се предадем лесно. Ще дадем най-доброто от себе си“, обеща Жордао.

Капитанът коментира и головете си срещу ЦСКА 1948, като постави отборния успех над личното представяне.