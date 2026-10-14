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Валежите продължават следобед в Югоизточна България

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Снимка: илюстративна
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В следобедните часове от запад валежите ще започнат да спират и облачността над западните райони ще се разкъсва, но в останалата част от страната ще остане облачно и на много места в Родопите и Югоизточна България ще продължи да вали дъжд. Ще духа умерен, в източните райони и по Черноморието – силен северен вятър.

През нощта валежите навсякъде ще спрат, най-късно в крайните югоизточни райони, а облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб, в източните райони – умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта ще бъде хладно с минимални температури между 2° и 7°, в София – около 3°, по Черноморието – между 9° и 11°.

Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от север-северозапад, предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, в района на София – около 14°.

По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд облачността от север ще се увеличава. Ще духа силен северен вятър, който след обяд ще отслабва. Максималните температури ще бъдат 16° - 18°. Температурата на морската вода е 19° - 20°. Вълнението на морето ще бъде 3 - 4 бала.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд облачността ще се увеличава и около Стара планина ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен, а по високите части и силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.

В петък ще преобладава облачно време и на много места ще има валежи от дъжд, в планините над 1300 метра – от сняг. Със силен вятър от север ще проникне още една порция студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, а максималните – между 10° и 15°.

През почивните дни ще духа умерен, в Дунавската равнина и временно силен северозападен вятър. Облачността ще е променлива, в събота – по-често значителна, а в неделя ще има по-продължителни разкъсвания и намаления. В събота все още на места, главно в Източна България ще има валежи, а в неделя – ще е без съществени валежи. Ще се задържи хладно за сезона с минимални температури между 2° и 7° и максимални – между 11° и 16°, през втория ден малко по-високи.

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