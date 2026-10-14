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Кой e начело на Светия престол, когато папата е в безсъзнание или не може да изпълнява задълженията си?

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Кой e начело на Светия престол, когато папата е в безсъзнание или не може да изпълнява задълженията си?
Снимка: БТА
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Кой ръководи Католическата църква, когато папата е в безсъзнание, в невъзможност да изпълнява задълженията си или по друга причина не е в състояние да управлява?

Отговорът? Самият папа. Светият престол разполага с подробни закони, ритуали и норми за прехвърляне на папската власт в случай на смърт или оставка. Нито един от тях обаче не се прилага, когато той е болен, дори да изпадне в безсъзнание. Вчера папа Лъв Четиринадесети претърпя операция, при която беше отстранена част от десния му бял дроб, след като лекарите му поставиха диагноза белодробен аденокарцином – често срещана форма на рак на белия дроб. Светият престол не е споменал дали се очаква по-нататъшно лечение.

Аудиенциите на папа Лъв Четиринадесети са отменени до 20 октомври, но той продължава да упражнява властта си над папството.

Ролята на папата по своята същност е вселенска

Съгласно вътрешното канонично право на Църквата папата е приемник на Свети Петър, глава на колегията на епископите, викарий на Христос и пастир на Вселенската Католическа църква на Земята.

Нищо не се променя в неговия статут, роля или власт, откакто Робърт Франсис Превост, рожденото име на Лъв Четиринадесети, беше избран на 8 май 2025 г. за 267-ия папа.

Ватиканската бюрокрация вече му помага да управлява

Лъв Четиринадесети може и да е начело, но той делегира ежедневното управление на Ватикана и на Църквата на екип от длъжностни лица, които работят независимо дали той е в Апостолическия дворец, официалната резиденция на папата, или не, и независимо дали Светият отец е в съзнание или не.

Начело сред тях е държавният секретар на Ватикана, кардинал Пиетро Паролин. В знак, че приемането на папата в болница няма да наложи промени в управлението на Църквата, Паролин вчера дори не беше във Ватикана. Той изнасяше реч на конференция в близост.

"Всички бяхме впечатлени от спокойствието, с което папата обяви тази процедура", заяви Паролин пред журналистите при пристигането си на пресконференцията. "Притеснявам ли се? Да, защото определено не очаквах нещо подобно", добави той.

Държавният секретар на Ватикана обаче сподели, че е разговарял с папата в понеделник вечерта и той го е успокоил.

"Това е нещо, което, слава Богу, забелязахме веднага. И обикновено, когато такива неща се забележат навреме, те могат да бъдат разрешени", каза Паролин. "Но това са, както каза папата, Божиите изненади", подчерта той.

Другите дейности във Ватикана протекоха нормално, включително обявените вчера назначения на двама нови епископи, макар и с някои промени в програмата на събитията, на които се трябваше да присъства папата.

Когато папата се разболее, от юридическа гледна точка нищо не се променя

Каноничното право съдържа разпоредби за случаите, когато епархийски епископ се разболее и не може да управлява диоцеза си, но няма такива за папата. Канон 412 гласи, че един диоцез може да бъде обявен за "възпрепятстван", ако епископът му - поради "плен, прогонване, изгнание или неспособност" - не може да изпълнява пастирските си функции. В такива случаи ежедневното управление на диоцеза се поема от помощник-епископ, генерален викарий или някой друг.

Въпреки че Лъв Четиринадесети е де факто епископ на Рим, не съществува изрична разпоредба за папата, ако той по подобен начин стане "възпрепятстван". Канон 336 постановява просто, че когато Светият престол е "овакантен или напълно възпрепятстван", нищо не може да бъде променено в управлението на Църквата. В него обаче не се посочва какво означава Светият престол да бъде "напълно възпрепятстван" или какви разпоредби биха могли да влязат в сила, ако някога това се случи.

Предишните папи са оставяли писмени указание за всеки случай

През 1965 г. папа Павел Шести изпраща писма до декана на Кардиналската колегия, в които изразява предположението, че ако той се разболее сериозно, деканът и останалите кардинали трябва да приемат оставката му.

Павел Шести е предвидил възможността, че с удължаването на продължителността на живота на главите на Католическата църква те биха могли да станат недееспособни вследствие на инсулт, деменция или друго дългосрочно, прогресиращо заболяване, което би им попречило да изпълняват задълженията си и би ги лишило от възможността свободно да подадат оставка. Писмото никога не е било приложено, тъй като Павел Шести живял още 13 години и починал, докато е заемал поста си.

През 2022 г. папа Франциск потвърди, че малко след избирането му за папа е написал писмо за оставка, което да бъде приложено, ако стане медицински неспособен да изпълнява задълженията си. Франциск заяви, че го е предал на тогавашния държавен секретар, кардинал Тарчизио Бертоне, и предполагал, че Бертоне го е предал на кабинета на Паролин, когато се е пенсионирал.

Текстът никога не е бил оповестяван публично и условията, които Франциск е предвиждал за оставката си, остават неизвестни. Не е ясно също така дали такова писмо би било канонично валидно. Каноничното право изисква папската оставка да бъде "свободно и надлежно изразена", както беше в случая, когато папа Бенедикт Шестнадесети обяви оставката си през 2013 г.

Предаването на властта става само при смъртта или оставката на папата

Единственият случай, в който папската власт преминава в други ръце, е при смъртта или оставката на Светият отец. Тогава влиза в действие цяла поредица от обреди и ритуали, уреждащи "интерегнум", периода между края на един понтификат и избора на нов папа.

През този период, известен като "sede vacante" или "празен престол", камерлингът или шамбеланът, управлява администрацията и финансите на Светия престол. Той удостоверява смъртта на папата, запечатва папските апартаменти и подготвя погребението на папата преди конклава за избор на нов.

В момента тази длъжност се заема от кардинал Кевин Фарел – префекта на Конгрегацията, отговаряща за миряните, семейството и живота. Кардинал-камерлингът няма никаква роля или задължения, ако папата е болен или по друга причина е невъзможно да изпълнява задълженията си. Постът на камерлинга се заема само от кардинал и той се назначава от римския папа приживе.

Всъщност през последните дни Фарел председателства във Ватикана посветена на пастирската грижа за семейството конференция, в която папа Лъв Четиринадесети участваше до неочакваното си постъпване в болница.

#Светия престол #Папа Лъв #папа Лъв XIV #католическа църква #Ватикана

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