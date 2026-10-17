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Изборът на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота започна

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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Изборът на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота започна. Първи – общо събрание днес провеждат прокурорите. Мандатът на ВСС е пет години, а членовете му не могат да бъдат преизбирани непосредствено след изтичането му. Настоящият съдебен съвет е с изтекъл мандат от 2022 г.

Общото събрание на прокурорите беше открито от изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова.

Ваня Стефанова – и.ф. главен прокурор: „Знаете, че преди 4 години ние изпълнихме професионалния си дълг. Избрахме нашите представители за ВСС. Предполагам, че другата седмица отново ще направим това. Искрено се надявам процедурата да приключи, включително и с парламентарната квота, и да се надяваме, че това е последното общо събрание, което се води от изпълняващ функциите главен прокурор.“

За председател на събранието беше избран шефът на отдел във Върховната касационна прокуратура Виктор Малинов. Кандидатите получиха по 10 минути за представяне.

Ваня Стефанова – и.ф. главен прокурор: „Самият брой на номинираните – 25, показва, че има сериозен интерес и реална конкуренция. Днес ще чуем идеите и вижданията на нашите кандидати за развитието на кадровия орган.“

„Всички те имат своята професионална биография, своите успехи. Надявам се, че ще мислим трезво.“

Сред кандидатите за ВСС са магистрати на ръководни позиции, както и познати имена от публичното пространство. Част от тях поставиха акцент върху проблемите в прокуратурата, защитата на съдебната система от корпоративен и политически натиск, както и предстоящия избор на нов обвинител номер едно.

Следващата събота предстои гласуването. Във всяка избирателна секция ще има видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане на отварянето на избирателната кутия и преброяването на бюлетините.

#професионална квота #избор на членове #ВСС

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