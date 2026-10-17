Кирил Вътев: Крайно време е всички в борбата да бъдем заедно и да не се делим

Бившият член на Управителния съвет на Българската федерация по борба Кирил Вътев апелира за обединение в българската борба.

Тодор Ангелов бе избран за президент на Българската федерация по борба (БФ Борба) по време на Извънредното общо събрание на организацията, на което бе освободено досегашното ръководство начело със Станка Златева.

"Имам богат опит с протичането на Общи събрания. Те протичат по друг начин. Странно беше, че по средата на събранието се проведе нова регистрация. Клубовете, които подкрепят Станка Златева напуснаха, защото не са се регистрирали повторно. От всичко това борбата губи. Крайно време е всички да бъдем заедно и да не се делим", сподели той в интервю за БНТ.

Според него досегашният президент Станка Златева е взела правилните решения за работа с натурализираните национали.

"Не е изключено да има обжалвания. Не мога да си обясня, защо към Станка Златева се водиха дела за дискриминация и расизъм. Само тази година имаше 9 покани към натурализирани борци. Те не отговориха на нито една. Къде по света има държава, в която поканени състезатели не се явяват, а после имат претенции за участие на големи първенства? Предполагам, че вероятността за обжалване на решенията от Общото събрание е голяма", смята Вътев.

Вижте цялото интервю във видеото.