Ниското ниво на Дунав: Превръща ли се реката в капан за плавателни съдове?

Ниското ниво на Дунав продължава да създава големи проблеми за корабоплаването. Около 30 товарни кораба са блокирани от месеци, предимно край Русе и Свищов. Капитаните им изчакват по-високи води, за да изпълнят безопасно курсовете си. Всеки ден обаче се трупат нови загуби, а основният въпрос е - може ли да се поддържа реката плавателна, когато водата в нея не достига?

„Реката пресъхна, не можем да продължим пътя си.“ „Аз лично от 40 години пътувам, такова ниско ниво никога не съм виждал.“

Трети месец корабът „Свети апостол Тома“ е на котва при Русе. Натоварен е с изкуствен тор, който отдавна трябваше да е доставен в Унгария. Заради безводието плавателният съд не се движи, но работата на борда не спира.

Кап. Иво Стоянов: „Пет човека сме екипаж, дават дежурство, на 24 часа се сменяме. Корабът губи ценни курсове, които са пари. Загубите са за корабособственика. Огромни са и за нас също. Получаваме заплатите, които са българските, и те си минават на карта всеки месец, но командировъчните, които взимаме на ден, не ги получаваме сега.“

За да не стоят блокирани, някои кораби са разпределили товара си на баржи, което допълнително оскъпява превоза, а рискът при преминаване през критичните речни участъци остава.

Даниел Иванов – щурман: „Където могат да пътуват на намалени товари, то е основно в румънския участък, тук е почти невъзможно. Или ако някой реши да пътува, това е свързано с много рисково засядане, не дай Боже, и пробиване на съдове.“

Дунавският драгажен флот в Русе, който изважда наноси от речното дъно, за да осигури по-добра проводимост и да улесни плавателния път, е спрял работа от август.

Инж. Валери Иванов – Дунавски драгажен флот – Русе: „Ако сега се задържи това критично ниско ниво и стегне един студ и замръзне реката – по Гергьовден може и да се размрази.“

За да не се превръща реката в капан за плавателните съдове, условията за корабоплаване в българския участък могат да се подобрят с хидротехнически решения, казват експертите, чийто бизнес зависи от всеки сантиметър в Дунав.

Инж. Валери Иванов: „Управление на води става с хидротехнически съоръжения и такива имаше проектирани. Това са съоръжения, които, освен че регулират водата, я задържат. Те представляват и мостови съоръжения.“ Кап. Иво Стоянов: „В Австрия, Унгария там е заскален брегът с траверси, но тук е, както Господ е създал реката, така си е до ден днешен. Ако се коригира коритото на реката, като се изградят напречни, надлъжни траверси, тук ще има вода целогодишно.“

А дотогава екипажът на „Свети апостол Тома“ ще чака дъждът да повиши нивото на Дунав, за да се приберат вкъщи.