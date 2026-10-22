ДПС поиска прокуратурата да провери дали има политически натиск върху кмета на Белица в полза на "Прогресивна България"

Сигнал до и.ф. главен прокурор ще подаде парламентарната група на ДПС за проверка на факти и обстоятелства, свързани с оказан политически натиск от страна на директора на агенция „Митници“ Николай Шушков върху кмета на Белица Радослав Ревански за промяна на политическата му ангажираност, в полза на „Прогресивна България”, срещу политическа протекция и закрила.

Обвиниха кметовете на Белица и Сунгурларе за търговия с влияние

Както евентуалната връзка с последвалата показна акция на ГДБОП в община Белица, при която бе арестуван кметът на общината.

Ако се потвърди тази информация, би следвало да се предприемат всички законови действия за пресичане на подобна злоупотреба с власт и влияние от висши представители на изпълнителната власт.