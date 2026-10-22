Съдът в Охрид оправда нападателите на Християн Пендиков.



Повече от три години след бруталния побой над секретаря на българския клуб в Охрид Християн Пендиков, Основният съд в града оправда подсъдимите за нападението. Решението идва, след като Апелативният съд в Битоля върна отново на първа инстанция делото.



Днешното заседание приключи за близо два часа и половина без изслушването на нови доказателства. Съдът обяви, че не е доказано, че двамата подсъдими са извършили престъплението, в което са обвинени, и че не може да бъде доказван етнически мотив за нападението.

Защитата на Пендиков изрази остро недоволство от радикалния обрат в позицията на съдията, който на практика отмени собственото си предишно решение. На първа инстанция подсъдимите Борче Ангелов и Илия Спасески получиха ефективни присъди от по осем месеца затвор за нанасяне на тежка телесна повреда.

Стефан Камишевски – адвокат: "За нас е безспорно, че деянието е извършено по етнически причини. По време на целия процес не се появиха никакви други факти или доказателства, които да сочат друг мотив."

Той поясни, че защитата няма право на обжалване на тази инстанция и всичко остава в ръцете на прокуратурата, която се очаква да протестира пред по-горната инстанция.

Самият Християн Пендиков не скри възмущението си след като чу решението на съда:

"Срамувам се от тази присъда. Да имаш освобождаваща присъда при всички представени видео доказателства е срамно и позорно. С това решение съдът дава зелена светлина всеки, който се самоопределя като българин в Македония, да бъде бит свободно, без никой да носи последствия."

Пендиков добави, че инцидентът от 19 януари 2023 г. е отворил вратата за три години ежедневен тормоз, обиди и клевети срещу него и семейството му. По думите му, държави, които не зачитат човешкото достойнство и върховенството на закона, нямат място в Европейския съюз. В подкрепа на Пендиков в съдебната зала се явиха и народни представители от България.