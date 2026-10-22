МВнР за присъдата на Християн Пендиков: Ще продължим да подкрепяме българите в РСМ в борбата им за равни права

България ще продължава да оказва пълна подкрепа на Християн Пендиков и всички българи в Република Северна Македония в тяхната борба за справедливост и равни права, независимо колко време и усилия ще отнеме това. Това е записано в позиция на Външното министерство след като съдът в Охрид оправда извършителите на побоя над Пендиков.

На днешното си заседание, за по-малко от два часа, Основният съд в Охрид изцяло оправда извършителите на побоя. По този начин съдебната система в Република Северна Македония за пореден път остави без последствия тежко престъпление от омраза срещу македонски българин и онагледи причините за изоставането на съседната държава в европейската интеграция.

Недопустимо е по-нататъшното утвърждаване на чувството за безнаказаност при престъпления от омраза в Република Северна Македония. Именно поради натрупването на подобни проблеми, Европейският компромис от 2022 г. постави акцент върху темата за правата на българите. Резултатите от неизпълнението на този компромис, включително за евроинтеграцията на страната, са очевидни, допълват от дипломатическото ни ведомство.

От МВнР припомнят, че жестокият побой от 2023 г. е довел Пендиков до ръба на парализа и е наложило продължителното му лечение в България.

Припомя се още, че нападателите му са осъдени с незначителни присъди на първа инстанция през 2025 г., като по необясними причини мотивът „омраза“ е отпаднал от съображенията на съда. Впоследствие Апелативният съд в Битоля е върнал делото за повторно разглеждане на първа инстанция.