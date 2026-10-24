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653 машини ще бъдат използвани в Бургаска област за изборите в неделя

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Под засилена полицейска охрана тази сутрин започна разпределянето на машините за гласуване за президентските избори в неделя. От охранявана складова база в Бургас устройствата бяха натоварени и изпратени по 19 маршрута към общините и избирателните секции в областта.

Общо 653 машини ще бъдат използвани в Бургаска област. Броят им е с 25% по-голям спрямо предходните избори, тъй като този път вотът ще бъде изцяло машинен. Само в Бургас устройствата са с 54 повече.

Преди транспортирането всяка машина се проверява, за да се гарантира, че ще бъде доставена в правилната избирателна секция. За техническото обезпечаване на вота в Бургас са ангажирани 174 специалисти. В присъствието на членовете на секционните избирателни комисии устройствата ще бъдат отворени и проверени, след което ще бъдат запечатани до началото на изборния ден.

За сигурността по време на изборите в Бургаска област ще се грижат близо 1050 служители на МВР.

Петко Калев, представител на „Сиела Норма“: „При пристигането на машините в секциите техникът отваря машината и прави проверка пред избирателната комисия, вижда се, че всичко е както трябва, затваря се и се чака изборния ден. Техниците за Бургас са 174. В зависимост от броя на машините и секциите в дадено училище може да има по един техник на пет машини.“

Комисар Димитър Дачева, началник на „Охранителна полиция“ – Бургас: „Общо за охраната на обществения ред и на изборите са предвидени 1050 полицейски служители. Набелязани са рисковите райони и съответно там е предвиден завишен брой полицейски служители.“

#избори на 25 октомври #президентски избори 2026 #Бургас

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