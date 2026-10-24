Тръмп заплаши с нова „Епична ярост“

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати може да проведат нова военна операция срещу Иран.
Тръмп каза това на предизборен митинг във Флорида, без да даде подробности. "Ройтерс" отбелязва, че изказването му идва на фона на растящите цени на горивата, които ще окажат влияние върху резултатите от междинните избори в Съединените щати на 3 ноември.
За възможни нови удари още този уикенд намекна и американският посланик в Анкара и влиятелен дипломат Том Барак. Съединените щати обявиха тази седмица, че намаляват броя на служителите си в посолствата в Саудитска Арабия, Йордания, Ливан, Катар и Обединените арабски емирства.
Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Може да проведем още една малка операция „Епична ярост“… или пък те ще се съгласят. Ако са умни, просто ще кажат: „Нека преминем към правене на бизнес“. Но се съмнявам, че ще го направят, защото вероятно не са умни.“