Високо напрежение във федерацията по водна топка

Високо напрежение в Българската федерация по водна топка. Съдебни жалби, клубове с прекратено членство и старт на държавния шампионат без четири отбора. Повече от две години продължава ватерполният живот у нас. От лятото на 2024 година насам немалка част от клубовете искат смяна на президента на федерацията Дарий Дановски.

Въпреки проведените две общи събрания и изборите за ново ръководство, промяната и до днес не се осъществява. Причината е добре позната – съдебни жалби.

Боян Караиванов, който е избран за член на Управителния съвет на БФВТ, сподели пред БНТ, че тези събития не са новост за този спорт у нас

„Ситуацията“ за хората, които са наясно с водната топка в последните години, изобщо не е странна. Това са едни продължаващи действия, които за съжаление, продължават и към настоящия момент. Членовете на новия УС искаме да се разрешат веднъж завинаги, за да можем да работим по развитието на водната топка“, каза той.

Мария Георгиева, която е избрана за член на Контролния съвет на БФВТ, сподели, че 9-те клуба, гласували за прекратяване на членството на Черно море и Левски на Общото събрание, искат да налагат своя дневен ред.

„Те действат против интересите на федерацията и мнозинството. Искат да налагат своя дневен ред. В близки отношения са с настоящия председател на УС и имат интерес от запазването му на власт“, допълни тя.

Васил Нанов, който е президент на СКВТ Локомотив Нанов, отбеляза, че и четирите клубове ще загубят средства от спортното министерство, ако не участват в родния шампионат.

„Всичките тези четири клуба са в опозиция вече от три години и сме против това управление. Просто не ни дават възможност да играем в шампионата през тази година и ще загубим средства, които се полагат от ММС“, каза Нанов.

Така сезонът започва с Черно море и Левски, но без четирите опозиционни клуба – ЦСКА, Локомотив Никола Нанов, Арда и ЦДНА.

„Трябва да прекратят това първенство, да се направи нова програма, да си влязат всички клубове и да играят нормално. Това е решението за мен, Тук не мога да сложа изключените Левски и Черно море“, защото са изключени, каза още Нанов.

Повече от репортажа можете да гледате във видеото!