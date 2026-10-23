В очакване на протеста във Франция - призиви за "плячкосване" и мобилизация на 70 000 полицаи

70 000 представители на реда ще бъдат мобилизирани за очакваните утре протести във Франция.

Според правителството, в социалните медии се разпространяват многобройни призиви за „плячкосване“.

Префектът на парижката полиция помоли собствениците на магазини да използват частна охрана, „ако могат“.

Повечето търговци укрепват обектите си срещу нападения. За първи път след протестите президентът Макрон прие делегация гимназисти в Елисейския дворец, за да изслуша исканията им.

Макрон свика Съвета за отбрана и се срещна с полицаи. Той напомни, че утре ще бъдат разрешени само демонстрации, организирани от синдикатите.