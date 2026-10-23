Подготовката за изборите в Белица и Сунгурларе - има ли сигнали за натиск или сменени членове на СИК?

След задържането на кметовете на Белица и Сунгурларе - очакване за ниска избирателна активност в двете общини.

Как върви подготовката за вота в неделя и има ли сигнали за натиск или сменени членове на СИК в последния момент?

В община Белица има 17 секции. Четирима от членовете им са били сменени днес, но това няма да се отрази сериозно на изборния процес в общината, уверяват от Районната избирателна комисия в Благоевград.

Йоана Стефанова Лозанова-Паланкова, председател на РИК - Благоевград: "Смените са от няколко политически партии. Нищо сериозно. Това като цяло, искам да ви кажа, събитията от вчерашния ден не се отразиха сериозно върху изборния процес. Даже бих казала по никакъв начин. Вчерашния ден раздавахме книжата по общини. Съответно нямаше някаква сериозна драма в това отношение. Всичко пристигна навреме".

Проблеми обаче се очакват в Петрич, където днес са сменени 110 членове на изборни секции.

Йоана Стефанова Лозанова-Паланкова, председател на РИК - Благоевград: като искам да отбележа, че тази смяна се е извършила след като приключихме обучителните процедури и процеси там.

Два дни след ареста на кмета на Белица Радослав Ревански в общината беше назначен негов заместник. Функциите му временно ще изпълнява досегашният зам.-кмет Сабит Гагъм. Служителите в общината още се отърсват от преживения стрес, но организацията на вота върви нормално.

Илияз Дагонов, секретар на община Белица: Чисто технически да, всичко е наред. Подготвени са изборните книжа и материали. Утре имаме график за предаването им на сиковете. Засега всичко върви по план и график".

Но много хора в Белица казват, че са съпричастни с кмета и изобщо няма да отидат до урните.

Всички са притеснени за кмета. Ще има много слаба активност за гласове в Община Белица и Якурода, мисля, че заради инцидента с кмета, да. Много сме доволни от кмета. Много добър кмет. Много направи за Белица. Тук беше дупки, дупки, направи ни улиците. Колко кметове минаха, никой не ни направи. Това слушам от самите хора, които са като мене пенсионери, че няма да гласуват. А вие ще гласувате ли в неделя? Ами, ще си помисля, по натам ще видим.

Сходна е ситуацията и в община Сунгурларе. Заместник-кметът Хабибе Коджаисуф ще поеме временно функциите на задържания кмет инж. Димитър Гавазов. От Районната избирателна комисия в Бургас увериха, че подготовката за изборите протича нормално и няма постъпили сигнали за натиск върху избиратели в Общината.

Георги Михов, председател на РИК-Бургас: “Нямаме данни са масови промени на членове на СИК. Всичко е нормално, изборният процес върви нормално, обученията в секционните комисии приключиха. А доколкото ми е известно кметът на Община Сунгурларе със своя заповед е определил своя заместник. Така че ще има от Община Сунгурларе кой да приеме изборните книжа и съответно да ги разпредели по секционните комисии. Никакви данни нямаме за натиск на избирателите, никакви сигнали няма в този смисъл. Според мен всичко е спокойно.”

Настроенията сред избирателите в Сунгурларе обаче са различни.

Димка Чанева, кмет на с.Лозарево: “Всички това коментират, че неправомерно ни е задържан кмета.” “Ще излязат ли хората да гласуват?” “Предполагам не. Да се надявам 30% да излязат, но дали ще има и толкова.” жител на Сунгурларе: “Нищо не мога да Ви кажа, не зная.” -“Не знаете дали ще гласувате?” “Изобщо дали ще отида, дали няма да отида.” ”От какво зависи?” “На този въпрос не мога да Ви отговоря.” Светлана, жител на Сунгурларе: “Аз винаги гласувам, а и ще бъда в секционна избирателна комисия.”

Кметовете на Белица Радослав Ревански и на Сунгурларе Димитър Гавазов, заедно с областния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков, са обвинени в престъпен сговор за търговия с влияние.