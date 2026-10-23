Валентин Илиев за феновете на ЦСКА: За пореден път показаха една изключителна подкрепа и любов към отбора си

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев открои страхотната подкрепа, която привържениците са оказали на отбора в мача с Нордселанд от турнира Лигата на конференциите. ЦСКА завърши наравно 2:2 при гостуването си във втория кръг от основната фаза на турнира.

Илиев заяви, че всички свързани с "червените" очакват с нетърпение предстоящото завръщане на "Българска армия", което ще се случи на 31 октомври в шампионатния двубой със Славия.