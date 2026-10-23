Валентин Илиев за феновете на ЦСКА: За пореден път показаха една изключителна подкрепа и любов към отбора си

ЦСКА завърши наравно 2:2 при гостуването си на Нордселанд в мач от турнира Лигата на конференциите.
Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев открои страхотната подкрепа, която привържениците са оказали на отбора в мача с Нордселанд от турнира Лигата на конференциите. ЦСКА завърши наравно 2:2 при гостуването си във втория кръг от основната фаза на турнира.
Илиев заяви, че всички свързани с "червените" очакват с нетърпение предстоящото завръщане на "Българска армия", което ще се случи на 31 октомври в шампионатния двубой със Славия.
"За 12-ия играч на ЦСКА, каквото и да кажем, винаги ще е малко. За пореден път показаха една изключителна подкрепа и любов към отбора си и ние само може да им кажем едно огромно благодаря. Наистина нямаме търпение да се завърнем у дома", каза Илиев.