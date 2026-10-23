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Валентин Илиев за феновете на ЦСКА: За пореден път показаха една изключителна подкрепа и любов към отбора си

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Спорт
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ЦСКА завърши наравно 2:2 при гостуването си на Нордселанд в мач от турнира Лигата на конференциите.

Валентин Илиев за феновете на ЦСКА: За пореден път показаха една изключителна подкрепа и любов към отбора си
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Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев открои страхотната подкрепа, която привържениците са оказали на отбора в мача с Нордселанд от турнира Лигата на конференциите. ЦСКА завърши наравно 2:2 при гостуването си във втория кръг от основната фаза на турнира.

Илиев заяви, че всички свързани с "червените" очакват с нетърпение предстоящото завръщане на "Българска армия", което ще се случи на 31 октомври в шампионатния двубой със Славия.

"За 12-ия играч на ЦСКА, каквото и да кажем, винаги ще е малко. За пореден път показаха една изключителна подкрепа и любов към отбора си и ние само може да им кажем едно огромно благодаря. Наистина нямаме търпение да се завърнем у дома", каза Илиев.

#ФК Нордселанд #УЕФА Лига на конференциите 2026/27 #ПФК ЦСКА #Валентин Илиев

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