БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Началникът на НСО Емил Тонев е подал оставка
Чете се за: 00:10 мин.
Повдигнаха обвинение на гарда от НСО, искат постоянното...
Чете се за: 01:32 мин.
Началникът на НСО генерал-майор Емил Тонев заяви...
Чете се за: 00:52 мин.
Търговски кораб е ударен от дрон в Черно море и потъва...
Чете се за: 00:27 мин.
Президентът Йотова: Ще поискам оставката на шефа на НСО...
Чете се за: 01:15 мин.
ЦИК е готова за изборите в неделя: Всички машини са...
Чете се за: 07:35 мин.
Левски засенчи Виктория и ликува в Лига Европа
Чете се за: 04:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Военният министър: Мобилизирано е всичко, с което армията ни разполага

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
A+ A-
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Министърът на отбраната Димитър Стоянов с остър коментар на призива на Европейския парламент България да не отлага присъединяването си към инициативата на НАТО за противодействие на дронове. „Това е политическа атака към нашето правителство, организирана от Сглобка № 2“, заяви военният министър. По думите му тя е действала в България чрез протестите, а сега – и в Европейския парламент.

На летището в Чешнегирово, където се провежда международно учение с дронове и антидрон системи под егидата на НАТО, министърът на отбраната коментира критиките от Европейския парламент за бавната реакция на страната ни спрямо Русия след атаките срещу кораби в Черно море. Той призова да се изчакат резултатите от работата на разследващите по случая с атакувания с дронове кораб „Челси 3“. На място в момента има представители на Военна полиция, Военното разузнаване и Военната прокуратура.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „Ако резултатът е такъв, че покаже, че атаката е от руски дрон – да, ние ще си кажем: „Това е руски дрон“ и тези действия трябва да бъдат осъдени. Ако е от някоя друга страна – по същия начин. Няма двоен аршин. Щом става въпрос за националната сигурност, решението е едно и то е българският интерес.“

Министър Стоянов коментира и резолюцията на Европейския парламент, с която се настоява за спешното включване на България в общия механизъм за съвместна защита от дронове.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „Защо евродепутатите от балтийските страни – Литва, Латвия и Естония – защо техните страни са се включили в този проект? А защо се опитват да кажат, че България трябва да бъде включена непременно? Това е политическа атака към нашето правителство, организирана от Сглобка № 2. Това е факт и това е истина. Тя работеше тук, в България, чрез протестите, а сега – в Европарламента. Нима тези хора не знаеха, че сме подали документи за присъединяване?“

Запитан за охраната на Черноморския регион, министърът посочи, че е мобилизирано всичко, с което разполага българската армия. Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов отбеляза, че липсата на въздушен трафик по границата между Румъния и Украйна позволява на изтребителите там да действат бързо и успешно при свалянето на дронове.

Адм. Емил Ефтимов, началник на отбраната: „НАТО реагира на базата на обменената информация и анализа на обстановката, премерено, без да се ескалира обстановката.“

Засиленото патрулиране над Черно море ще продължи с превантивна цел, заяви в сутрешния блок на БНТ и командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев. Според него страната ни разполага с подготвени хора и самолети, но има ограничения в радарното покритие, особено при нисколетящи обекти.

Генерал-майор Николай Русев, командир на Военновъздушните сили: „Ние имаме разгърнати допълнителни системи за наблюдение и допълнителни системи за въздействие, така че наблюдението на въздушното пространство се осъществява не само с авиационната техника, която е във въздуха. Имаме и други системи, получаваме информация от съседни на нас страни.“

И Военновъздушните, и Военноморските сили имат за задача да подават актуална информация за случващото се във водите на Черно море.

#Чешнегирово #Димитър Стоянов #НАТО

Последвайте ни

ТОП 24

Белезници за гарда на НСО след инцидента със Соня Колтуклиева
1
Белезници за гарда на НСО след инцидента със Соня Колтуклиева
ДПС: България не е казарма и Радев няма да ни тъпче с диктаторски ботуш!
2
ДПС: България не е казарма и Радев няма да ни тъпче с диктаторски...
Началникът на НСО генерал-майор Емил Тонев заяви готовност да подаде оставка
3
Началникът на НСО генерал-майор Емил Тонев заяви готовност да...
Първата съпруга на Милен Цветков: Надявам се някой ден да имаме бързо правосъдие и ясно написани закони
4
Първата съпруга на Милен Цветков: Надявам се някой ден да имаме...
Съюзът на българските журналисти настоява за законодателни промени в защита на журналистите след инцидента със Соня Колтуклиева
5
Съюзът на българските журналисти настоява за законодателни промени...
ГЕРБ-СДС няма да внасят подпис с искане за оставката на председателя на НС Михаела Доцова
6
ГЕРБ-СДС няма да внасят подпис с искане за оставката на...

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
3
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
4
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
5
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
6
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да...

Още от: Политика

Хронология и факти: Инцидентът с Колтуклиева, обвинение и последвала оставка (ОБЗОР)
Хронология и факти: Инцидентът с Колтуклиева, обвинение и последвала оставка (ОБЗОР)
ГЕРБ-СДС няма да внасят подпис с искане за оставката на председателя на НС Михаела Доцова ГЕРБ-СДС няма да внасят подпис с искане за оставката на председателя на НС Михаела Доцова
12661
Чете се за: 01:15 мин.
ДПС: България не е казарма и Радев няма да ни тъпче с диктаторски ботуш! ДПС: България не е казарма и Радев няма да ни тъпче с диктаторски ботуш!
18165
Чете се за: 02:00 мин.
"Галъп": Двойката Йотова - Вълчев води убедително с 43,2% подкрепа "Галъп": Двойката Йотова - Вълчев води убедително с 43,2% подкрепа
Чете се за: 01:42 мин.
"Демократи за силна България": Изцяло подкрепяме искането за оставка на председателя на НС "Демократи за силна България": Изцяло подкрепяме искането за оставка на председателя на НС
11875
Чете се за: 01:17 мин.
„Прогресивна България“: Няма да допуснем случая със Соня Колтуклиева да се използва за реабилитация на сглобката „Прогресивна България“: Няма да допуснем случая със Соня Колтуклиева да се използва за реабилитация на сглобката
9670
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Хронология и факти: Инцидентът с Колтуклиева, обвинение и последвала оставка (ОБЗОР)
Хронология и факти: Инцидентът с Колтуклиева, обвинение и...
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Вълна от реакции след инцидента с Колтуклиева (ОБЗОР) Вълна от реакции след инцидента с Колтуклиева (ОБЗОР)
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Началникът на НСО Емил Тонев е подал оставка Началникът на НСО Емил Тонев е подал оставка
Чете се за: 00:10 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на гарда от НСО, искат постоянното му задържане Повдигнаха обвинение на гарда от НСО, искат постоянното му задържане
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Дрон падна между селата Бърложница и Драготинци
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
"Булгаргаз" поиска спешна среща с кмета Терзиев за...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Отново потопен кораб в Черно море: Един загинал и трима в неизвестност
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Български моряци първи са пристигнали до поразения край Костанца кораб
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ