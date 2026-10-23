Военният министър: Мобилизирано е всичко, с което армията ни разполага

Министърът на отбраната Димитър Стоянов с остър коментар на призива на Европейския парламент България да не отлага присъединяването си към инициативата на НАТО за противодействие на дронове. „Това е политическа атака към нашето правителство, организирана от Сглобка № 2“, заяви военният министър. По думите му тя е действала в България чрез протестите, а сега – и в Европейския парламент.

На летището в Чешнегирово, където се провежда международно учение с дронове и антидрон системи под егидата на НАТО, министърът на отбраната коментира критиките от Европейския парламент за бавната реакция на страната ни спрямо Русия след атаките срещу кораби в Черно море. Той призова да се изчакат резултатите от работата на разследващите по случая с атакувания с дронове кораб „Челси 3“. На място в момента има представители на Военна полиция, Военното разузнаване и Военната прокуратура.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „Ако резултатът е такъв, че покаже, че атаката е от руски дрон – да, ние ще си кажем: „Това е руски дрон“ и тези действия трябва да бъдат осъдени. Ако е от някоя друга страна – по същия начин. Няма двоен аршин. Щом става въпрос за националната сигурност, решението е едно и то е българският интерес.“

Министър Стоянов коментира и резолюцията на Европейския парламент, с която се настоява за спешното включване на България в общия механизъм за съвместна защита от дронове.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „Защо евродепутатите от балтийските страни – Литва, Латвия и Естония – защо техните страни са се включили в този проект? А защо се опитват да кажат, че България трябва да бъде включена непременно? Това е политическа атака към нашето правителство, организирана от Сглобка № 2. Това е факт и това е истина. Тя работеше тук, в България, чрез протестите, а сега – в Европарламента. Нима тези хора не знаеха, че сме подали документи за присъединяване?“

Запитан за охраната на Черноморския регион, министърът посочи, че е мобилизирано всичко, с което разполага българската армия. Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов отбеляза, че липсата на въздушен трафик по границата между Румъния и Украйна позволява на изтребителите там да действат бързо и успешно при свалянето на дронове.

Адм. Емил Ефтимов, началник на отбраната: „НАТО реагира на базата на обменената информация и анализа на обстановката, премерено, без да се ескалира обстановката.“

Засиленото патрулиране над Черно море ще продължи с превантивна цел, заяви в сутрешния блок на БНТ и командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев. Според него страната ни разполага с подготвени хора и самолети, но има ограничения в радарното покритие, особено при нисколетящи обекти.

Генерал-майор Николай Русев, командир на Военновъздушните сили: „Ние имаме разгърнати допълнителни системи за наблюдение и допълнителни системи за въздействие, така че наблюдението на въздушното пространство се осъществява не само с авиационната техника, която е във въздуха. Имаме и други системи, получаваме информация от съседни на нас страни.“

И Военновъздушните, и Военноморските сили имат за задача да подават актуална информация за случващото се във водите на Черно море.