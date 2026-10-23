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Моли Карлсън пренаписа историята със смразяващ скок от 15-метров айсберг

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Спорт
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28-годишната канадка стана първата жена, изпълнила скок във вода от свободно плаващ айсберг, след четири години подготовка за едно от най-опасните предизвикателства в кариерата си

Моли Карлсън пренаписа историята със смразяващ скок от 15-метров айсберг
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Канадската състезателка по скокове във вода от голяма височина Моли Карлсън записа името си в историята, след като стана първата жена, осъществила скок от свободно плаващ айсберг. 28-годишната спортистка изпълни впечатляващ скок назад от приблизително 15 метра височина в ледените води на Северния Атлантически океан край Туилингейт, в канадската провинция Нюфаундленд и Лабрадор.

Постижението е документирано във филма "Red Bull Iceberg Dive“, който проследява подготовката на Карлсън, трудностите пред нейния екип и самото изпълнение на историческия скок. Въпреки че канадката е сред водещите състезателки в света и редовно участва в сериите Red Bull Cliff Diving World Series, тя признава, че това предизвикателство е било напълно различно от всичко, с което се е сблъсквала досега.

Основната опасност произтичала от непредвидимия характер на айсбергите. За разлика от традиционните платформи за скокове във вода, огромните ледени образувания могат да се движат, да се пропукват и дори да се преобръщат без предупреждение. Това превърнало намирането на подходящ айсберг в една от най-сложните задачи пред организаторите, тъй като било необходимо той да бъде достатъчно стабилен, за да позволи безопасното изпълнение на скока.

Подготовката за необичайното начинание продължила месеци, а самата идея се развивала в продължение на около четири години. Карлсън преминала през специализирани тренировки в студена вода, изпробвала различни неопренови костюми и усвоила техники за катерене по лед с помощта на известния канадски алпинист Уил Гад. Неговият опит се оказал важен за планирането на начинанието и преодоляването на специфичните рискове, свързани с нестабилната ледена повърхност.

Дори след пристигането на екипа в Нюфаундленд нямало гаранция, че скокът ще бъде осъществен. Организаторите трябвало да изчакат подходящи метеорологични условия, сравнително спокойно море и достатъчно стабилен айсберг. Всяка промяна във времето или движението на леденото образувание можела да доведе до отлагане или окончателно прекратяване на опита.

Самата Карлсън, която има опит със скокове от височина над 20 метра, признава, че този път страхът бил много по-силен от обикновено. В документалния филм тя описва айсбергите като изключително опасни и определя начинанието като най-страшното нещо, което някога е правила.

Историческият скок бил осъществен през юни, когато след продължително изчакване условията най-накрая позволили изпълнението му. Карлсън застанала на ръба на айсберга и се хвърлила назад от приблизително 15 метра височина, преди да се потопи в ледените води на Атлантическия океан. Успешното приземяване във водата предизвикало огромно облекчение и вълнение както у спортистката, така и сред членовете на нейния екип.

Пред CBC Sports канадката споделя, че преживяването било толкова интензивно, че имала усещането, че е прекарала около десет минути във въздуха. Тя определя изпълнението като "скока на мечтите си“ и признава, че емоциите след успешния опит били изключително силни.

Освен желанието да постигне нещо невиждано досега, Карлсън имала и друга важна мотивация - да покаже природната красота на Канада пред света. Впечатляващите ледени образувания край бреговете на Нюфаундленд предоставили необичаен декор за предизвикателството, превръщайки го не само в спортно постижение, но и във възможност да бъде привлечено внимание към уникалната природа на региона.

За 28-годишната спортистка проектът носи и по-дълбоко лично послание. Карлсън открито е говорила за своите преживявания, свързани с тревожността, и вярва, че смелостта не означава пълна липса на страх, а способността човек да продължи напред въпреки него. Именно тази философия стои в основата на решението ѝ да приеме толкова необичайно и рисковано предизвикателство.

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