Тристранката не постигна съгласие за размера на минималната работна заплата

Извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Синдикати, работодатели и властта обсъждат 8 данъчни закона и размера на минималната работна заплата.

Преди минути заседанието приключи без да постигне съгласие по размера на минималната работна заплата. Размерът ѝ е 660 евро. Работодателите я подкрепиха, синдикатите не се съгласиха с нея.

Още в самото начало на заседанието министърът на финансите Гълъб Донев обясни, че данъчните закони са така направени, че да не увеличават дефицита през следващите години с бюджетите, които тепърва ще бъдат приемани.