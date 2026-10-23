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Тристранката не постигна съгласие за размера на минималната работна заплата

Николай Минков от Николай Минков
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Извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Синдикати, работодатели и властта обсъждат 8 данъчни закона и размера на минималната работна заплата.

Преди минути заседанието приключи без да постигне съгласие по размера на минималната работна заплата. Размерът ѝ е 660 евро. Работодателите я подкрепиха, синдикатите не се съгласиха с нея.

Още в самото начало на заседанието министърът на финансите Гълъб Донев обясни, че данъчните закони са така направени, че да не увеличават дефицита през следващите години с бюджетите, които тепърва ще бъдат приемани.

Гълъб Донев – министър на финансите: "От данните, публикувани от Евростат, стана ясно, че реалният бюджетен дефицит за 2025 година е в размер на 4% от брутния вътрешен продукт. Скритият дефицит, за който говорих през лятото, вече е ясен. Наясно сме, че последиците от натрупаните фискални дисбаланси се пренасят и върху бюджетите за следващите години. Когато реалното състояние на публичните финанси се различава от предварителните оценки, последствията не се ограничават до една бюджетна година, а се отразяват върху планирането и изпълнението на следващите бюджети. Затова днес се налагат реалистично бюджетно планиране и финансова дисциплина, за да възстановим устойчивостта на публичните финанси. Решенията, които предлагаме днес, трябва да са разумният и възможен баланс между финансовата устойчивост и социалната отговорност."

#без съгласие #минимална работна заплата #тристранка #новини в Метрото

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