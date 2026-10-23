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Гълъб Донев: Натрупаните фискални дисбаланси ще се отразят и на следващите бюджети

Николай Минков от Николай Минков
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Гълъб Донев: Натрупаните фискални дисбаланси ще се отразят и на следващите бюджети
Снимка: БТА
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Данъчната политика не е само въпрос на приходи - тя е инструмент, чрез който държавата може да подкрепи семействата и децата, да насърчава отговорно поведение, да защитава общественото здраве и да осигурява по-справедливо разпределение на финансовата тежест. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в началото на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Той коментира и че когато реалното състояние на публичните финанси, се различава от предварителните проценти, последствията се отразяват в планирането и изпълнението на следващия бюджет.

Гълъб Донев, вицепремиер: "Темите в дневния ред са различни по своя характер,но ги обединява един съществен въпрос, как да съчетаваме обществените потребности, икономическото развитие и социалната справедливост, с финансовите възможности на държавата. Данъчната политика не е само въпрос на приходи, тя е инструмент, чрез който държавата може да подкрепя семействата и децата, да насърчава отговорно поведение, да защитава общественото здраве и да осигурява по - справедливо разпределение на финансовата тежест. Важно е при обсъждането на предлаганите промени в данъчните закони да разгледаме не само техния бюджетен ефект, но и целите, които преследват като положителен ефект за обществото и икономиката. Същевременно сме длъжни да подходим отговорно към състоянието на публичните финанси в процедура по свръх дефицит. От данните публикувани от Евростат стана ясно, че реалният бюджетен дефицит за 2025 година е в размер на 4% от брутния вътрешен продукт. Скритият дефицит, за който говорих през лятото, вече е ясен. Наясно сме, че последиците от натрупаните фискални дисбаланси се пренасят и върху бюджетите за следващите години. Когато реалното състояние на публичните финанси се различава от предварителните оценки, последствията не се ограничават до една бюджетна година, а се отразяват върху планирането и изпълнението на следващите бюджети. Затова днес се налага реалистично бюджетно планиране и финансова дисциплина, за да възстановим устойчивостта на публичните финанси. Решенията които предлагаме днес трябва да са разумния и възможен баланс между финансовата устойчивост и социалната отговорност."

#Гълъб Донев #бюджет #НСТС #новини в Метрото

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