Специални сили от над 15 държави участват в учение срещу дронове край Пловдив

Многонационално експериментално учение за противодействие на дронове се провежда на летище "Чешнегирово", край Пловдив. В изпълнението на различни задачи, сред които и поразвването на цели участват формирования от специалните сили на над 15 държави.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Всяко придобиване на една система отнема време. А част от договорите изискват две до три години след като се заяви, сключи договорът, да бъде предоставена тази система. Виждате, че и двете воюващи страни, които засега са близо до нас – и Русия, и Украйна – те разполагат с най-съвременните технологии и с безпилотните летателни апарати, и със средства за борба с тях. И виждаме, че ефективността не е чак толкова голяма. Поразени цели има и от двете страни. Тоест това, което се говореше преди година-две за изграждане на стена срещу дронове, се оказа една химера."

Вижте повече в прякото включване на Димитър Димитров.