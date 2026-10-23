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ИНЦИДЕНТ МЕЖДУ СЛУЖИТЕЛ НА НСО И ЖУРНАЛИСТ

ГЕРБ-СДС събират подписи за оставката на Михаела Доцова, ДПС ги подкрепиха

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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ГЕРБ-СДС събират подписи за оставката на Михаела Доцова от поста председател на НС и искат извънредно заседание по темата във вторник. Призовават и другите партии от опозицията да ги подкрепят. ДПС се присъединиха към подписката на ГЕРБ-СДС. С какви мотиви се иска оставката на Доцова?

Деница Сачева - ГЕРБ - СДС: "Случката с вашия колега Соня Колтуклиева има две измерения - едното е несъразмерното използване на сила от НСО, но другото е усещането за безраличие, което остана в българското общество към човек, който е паднал. Няма значение колко си високо, ако не виждаш този, който е паднал - очевидно, че в това да управляваш властта има проблем. И ние бихме искали г-жа Доцова да поеме съответната политическа отговорност, защото когато си на толкова висока позиция, на първо място се изисква да бъдеш човек и съответно да проявиш отговорност и характер."

Искра Михайлова - ДПС: "Първият човек в държавата показа как се отнася към гражданите на тази държава, независимо дали това е журналист, който може би задава неудобни въпроси, или просто човек, който минава по тротоара, по който минава председателят на Народното събрание. Недопустимо, възмутително! Това ни кара да считаме, че госпожа Доцова просто не е достойна и не разбира какво ѝ дава нейната позиция. Първо, дава ѝ отговорност, и второ, изисква от нея чест и човечност. Не беше толкова трудно да слезе от колата и да се поинтересува как е Соня Колтуклиева."

В позиция „Демократична България“ също призова за оставката на Доцова.

#Михаела Доцова #подписи #ГЕРБ-СДС #НСО #оставка #Парламент

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