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Деница Сачева: Няма значение колко си високо, ако не виждаш този, който е паднал, искаме Доцова да поеме политическа отговорност

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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деница сачева значение високо виждаш паднал искаме доцова поеме политическа отговорност
Снимка: БТА
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ГЕРБ-СДС събират подписи за оставката на Михаела Доцова от поста председател на НС и искат извънредно заседание по темата във вторник. Призовават и другите партии от опозицията да ги подкрепят. ДПС се присъединиха към подписката на ГЕРБ-СДС. С какви мотиви се иска оставката на Михаела Доцова?

Деница Сачева - ГЕРБ - СДС: "Случката с вашия колега Соня Колтуклиева има две измерения - едното е несъразмерното използване на сила от НСО, но другото е усещането за безраличие, което остана в българското общество към човек, който е паднал. Няма значение колко си високо, ако не виждаш този, който е паднал очевидно, че в това да управляваш властта има проблем. И ние бихме искали г-жа Доцова да поеме съответната политическа отговорност, защото когато си на толкова висока позиция на първо място се изисква да бъдеш човек и съответно да проявиш отговорност и характер."

#Михаела Доцова #НСО #Деница Сачева #ГЕРБ

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