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ИНЦИДЕНТ МЕЖДУ СЛУЖИТЕЛ НА НСО И ЖУРНАЛИСТ

„Демократична България“: Нужни са две оставки - на началника на НСО и на председателя на парламента

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Самозабравила се власт не може да осигури единството на нацията. Днес са нужни две оставки – на началника на Националната служба за охрана (НСО) Емил Тонев и на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Това се казва в позиция на „Демократична България“, разпространена от пресцентъра на коалицията по повод вчерашния инцидент със служител на НСО и журналистката Соня Колтуклиева.

НСО ще проверява инцидента между свой служител, охраняващ председателя на Народното събрание Михаела Доцова, и журналистката Соня Колтуклиева, съобщиха снощи от службата.

„Няма нужда да губим обществено време в безкрайни дискусии дали трябва да си тръгнат. Неадекватността и непрофесионализмът не са политическа позиция, която подлежи на дебат. Те са основание да освободиш поста“, смятат от ДБ.

„Проявете достойнство и напуснете. Не лъжете и не увъртайте повече. Ситуацията е ясна“, призовават от коалицията.

„Начинът, по който човек подава оставка, също показва дали разбира тежестта на поста, който е заемал. Оставката не е просто формален акт. Тя е способността да осъзнаеш границата, която си преминал, и отговорността, която носиш. Забележително е мълчанието на управляващите, които все още не са дали ясна оценка на случилото се. И това мълчание вече е позиция – израз на арогантност и самозабравяне“, се казва в прессъобщението.

Според ДБ сериозна отговорност носи Илияна Йотова. „Президентът не е страничен наблюдател на НСО. Службата е към президентската институция и държавният глава упражнява общо ръководство и контрол върху нея. Да осъдиш случилото се и да поискаш доклад е необходимата първа реакция. Но отговорността не приключва с позиция на прессекретариата. Тя започва там, където думите трябва да бъдат последвани от решения“, посочват от формацията.

„Ако ръководството на НСО не може да гарантира професионализъм, мярка и уважение към човешкото достойнство, президентът Йотова трябва да поеме институционалната си отговорност и да освободи началника на НСО, ако той не си тръгне сам още днес. А Румен Радев също не може да се скрие от политическата отговорност за модела и кадрите, утвърждавани по време на неговото президентство. Отговорността не изчезва заедно с поста“, заявяват от ДБ.

Според формацията високият пост не е броня срещу отговорността. Тъкмо обратното – колкото повече власт имаш, толкова по-висока е летвата. Когато преминеш границата, отвъд която човешкото достойнство престава да бъде абсолютна ценност, не се оправдаваш, не лъжеш, не протакаш и не чакаш бурята да отмине - тръгваш си, се подчертава в позицията.

„Тръгвайте си. И не чакайте повече. Подайте оставките си“, настояват от ДБ.

ГЕРБ съобщиха днес, че събират подписи за извънредно заседание на Народното събрание и за оставката на председателя му Михаела Доцова.

#„Демократична България“ #НСО #позиция #журналист

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