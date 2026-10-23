ГЕРБ събира подписи за извънредно заседание на парламента с искане за оставката на Доцова

ГЕРБ събра 39 от необходимите 80 подписи на народни представители за свикване на извънредно заседание на Народното събрание и за искане на оставката на председателя на парламента Михаела Доцова, съобщиха от пресцентъра на партията.

ГЕРБ отправят покана към всички опозиционни парламентарни групи да се присъединят към двете искания и да подкрепят инициативата с подписите си.