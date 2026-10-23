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ГЕРБ събира подписи за извънредно заседание на парламента с искане за оставката на Доцова

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герб събира подписи извънредно заседание парламента искане оставката доцова
Снимка: БГНЕС
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ГЕРБ събра 39 от необходимите 80 подписи на народни представители за свикване на извънредно заседание на Народното събрание и за искане на оставката на председателя на парламента Михаела Доцова, съобщиха от пресцентъра на партията.

ГЕРБ отправят покана към всички опозиционни парламентарни групи да се присъединят към двете искания и да подкрепят инициативата с подписите си.

"Намираме за недопустимо поведението на Михаела Доцова, след грубата реакция на охраняващите я от НСО, да напусне невъзмутимо мястото на инцидента. Това поведение е несъвместимо с институцията, която представлява. Председателят на Народното събрание не може да претендира за уважение към институцията и да я представлява след вчера", посочват от ГЕРБ.

#Соня Колтуклиева #Михаела Доцова #ГЕРБ #оставка #Парламент

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