Преговори Украйна - Русия - САЩ през ноември: Руски дизел вече пътува за САЩ, нова размяна на пленници

Киев заяви, че продължава да изпитва ограничения в работата на военната сателитна система „Старлинк“ на „Спейс Екс“, въпреки твърденията на Доналд Тръмп за подновен пълноценен достъп на украинските военни. Русия и Украйна осъществиха поредна размяна на военнопленници, като всяка страна си върна по 270 души. Преките преговори между Русия и Украйна с американско посредничество за прекратяване на войната ще бъдат подновени през ноември в Абу Даби, обяви днес Кремъл. Москва потвърди, че първата пратка руски дизел вече пътува към Съединените щати.

И тази сутрин се наблюдават случаи на загуба на връзка между сателитната система „Старлинк“ и антена, която се движи с повече от 160 километра в час, обяви пред журналисти украинското министерство на отбраната. От дни Киев се оплаква от това ограничение, което възпрепятства работата на дроновете прехващачи и нанасянето на украински удари срещу руски цели. Снощи Доналд Тръмп увери, че Илон Мъск е вдигнал ограниченията за Украйна след информации на „Уолстрийт Джърнъл“, че американският президент лично е отправил такова искане към шефа на „Спейс Екс“.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Дали аз съм се обадил, или някой друг се е обадил, няма значение. В крайна сметка предполагам, че е възстановил нещата.“

„Уолстрийт Джърнъл“ съобщи, че в четвъртък украински и американски представители са констатирали подобрено функциониране на мрежата, но посочват, че тя не е напълно възстановена. Илон Мъск твърди, че решението зависи от американското правителство, а Белият дом, Пентагонът и Държавният департамент увериха, че няма нареждания за ограничения върху Старшийлд. През последните дни възникна напрежение между Киев и Вашингтон. Украинският лидер обвини американската страна в умишлено задържане на военни помощи от ключово значение.

Днес той потвърди, че Украйна и Русия са си върнали по 270 пленници. Предишната голяма размяна на военнопленници с Русия е от 19 август. Това е една от малкото форми на сътрудничество и единственият осезаем резултат от преговорите между двете страни.

Очертава се нов кръг от тристранни преговори между Украйна, Русия и Съединените щати.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Къшнър ми каза, че е говорил с руската страна и тя подкрепя тристранна среща на Съединените щати, Украйна и Русия. Срещата е планирана за ноември на равнище технически екипи.“

Владимир Путин, президент на Русия: „Представителят на американската администрация посочи, че ако обсъждаме въпроси, свързани със сигурността на Украйна и Русия, то естествено ще бъде необходимо да говорим и за архитектурата на европейската сигурност. Като цяло аз съм съгласен с това.“

Кремъл потвърди, че първият кораб с руски дизел вече пътува към Съединените щати след изненадващо споразумение между двете страни, обявено от президента Доналд Тръмп. Танкерът под малтийски флаг, натоварен с 40 хиляди тона нафта, е тръгнал от руското балтийско пристанище Приморск и се очаква да пристигне в Ню Йорк на 7 ноември. Тръмп мотивира сделката с необходимостта от овладяване на високите цени на дизела. Междинните избори в Съединените щати са на 3 ноември.