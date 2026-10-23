Саботаж, дронове и нарушения на въздушното пространство: Как Европа следи хибридните заплахи, свързвани с Русия

През последните седмици и месеци дискусиите относно хибридната война на Русия срещу Европа стават все по-силни. Новинарските емисии са доминирани от репортажи на служители по сигурността и военни относно последните инциденти – много от които не са обяснени или са обвити в мистерия.

Европейските лидери разбират, че подобни инциденти стават все по-чести. През септември френският президент Еманюел Макрон обяви: „Никой не е в безопасност“, провеждайки безпрецедентна среща относно хибридната война на Русия срещу съюзниците на Украйна с президентски кандидати и политически партии в Елисейския дворец.

На фона на растящото геополитическо напрежение и – в някои случаи – директно цитирани хибридни заплахи, някои европейски правителства разпратиха информационни брошури за готовност при извънредни ситуации или актуализирани кампании за подготовка на домакинствата. „Ситуацията е много сериозна“, каза Микаел Фрисел, генерален директор на Шведската агенция за гражданска защита и устойчивост, пред репортери на SVT. „Русия има стратегия за дестабилизиране на нашите общества и фокусиране върху западната подкрепа за Украйна. Трябва да се погрижим за това с проактивни действия и да бъдем подготвени за най-лошото.“

Няма единно прието определение за термина „хибридни заплахи“ или „хибридна война“, но Европейският център за съвършенство за противодействие на хибридните заплахи (Hybrid CoE) ги определя като „действия, извършвани от държавни или недържавни актьори, чиято цел е да подкопаят или навредят на дадена цел, комбинирайки явни и прикрити военни и невоенни средства“.

Мозъчният тръст разделя операциите на заплаха в три категории. „Хибридното влияние“ включва „по-меките“ инструменти като информационни операции или намеса в избори. „Операциите с хибридни заплахи“ включват атаки срещу критична инфраструктура или злонамерена кибердейност. В най-крайната си част скалата на „хибридната война“ обхваща кинетични инциденти и дори военни инструменти, използвани за политически и стратегически цели.

Последните заподозрени инциденти в хибридната война на Русия са съсредоточени в Черно море, където ескалиращите атаки с дронове многократно бяха насочени срещу търговски кораби край бреговете на Румъния и България. Общата човешка цена все още не е известна, тъй като не всички членове на екипажите са намерени; от началото на октомври двама са потвърдени за загинали, а поне 10 други се смятат за изчезнали и предполагаемо мъртви.

Председателят на Европейската комисия (ЕС) Урсула фон дер Лайен каза на 13 октомври, че Черно море е станало „нов фронт на ескалация на руската война в Украйна“.

Това са последните инциденти в това, което Фон дер Лайен нарече изострена стратегия, заявявайки в последната си реч за състоянието на Съюза в ЕС: „Не трябва да имаме илюзии относно това, което се случва тук: хибридните заплахи пред Европа стават все по-малко хибридни и все по-малко просто заплахи.“

Въпреки че не обвини директно Русия, върховният дипломат на ЕС Кая Калас каза встрани от Общото събрание на ООН: „Москва се опитва да уплаши Европа, за да свие подкрепата си за Украйна.“

Използват се нови технологии

Д-р Тейя Тийликайнен, директор на Европейския център за съвършенство за противодействие на хибридните заплахи (Hybrid CoE), каза пред Eurovision News Spotlight, че както обемът, така и средствата, използвани в тези операции, нарастват.

„Има нови държави, които се вземат подцел, и нови технологии, които все повече се използват в операциите“, каза тя. „В същото време старите инструменти изглежда не се отстраняват. Руската война срещу Украйна очевидно доведе до нарастващ брой заплахи, тъй като Русия използва този инструмент и за да отслаби западната подкрепа за Украйна, в допълнение към общите си усилия да отслаби Запада и да подкопае неговите ценности и единство.“

Разузнавателните службы също бяха гласни за тенденцията, която наблюдават на терен. Началникът на британската служба за вътрешно разузнаване MI5 Кен Маккалъм каза на 13 октомври, че Русия е засилила своите хибридни заплахи срещу съюзниците на Украйна, определяйки Москва като „агресор номер едно“.

Русия многократно отрече участие в десетките събития, регистрирани из Европа като „хибридни атаки“, заявявайки вместо това, че „западните столици са обявили истинска хибридна война срещу Русия“, както посочи говорителят на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова през май 2026 г.

Широк спектър от хибридни инциденти в Европа

Изследванията с отворен код също дават моментна снимка на увеличената активност в Европа през последните месеци, която е била свързана с Русия директно или индиректно от европейските правоприлагащи органи или държавни служители.

Журналисти от 17 обществени медийни организации в Европа, координирани от екипа за проверка на факти и OSINT на Eurovision News Spotlight, съставиха база данни със стотици докладвани инциденти в 17 европейски държави между 1 април и 15 октомври 2026 г. Тези инциденти бяха категоризирани по вид и по ниво и източник на тяхното приписване на Русия, като бяха проверени чрез изследвания с отворен код и проверка на факти.

Събитията включват нарушения на въздушното пространство, опити за саботаж, използване на агенти за „еднократна употреба“ или агенти на ниско ниво без formalно разузнавателно обучение, инструментализирана миграция и демонстративни военни действия от страна на Русия близо до или през европейските граници.

Броят на инцидентите, показани на картата, остава много консервативна оценка и не включва събития, които може да са известни на военни и разузнавателни агенции, но не са публично докладвани или официално обявени. Данните се фокусират върху физически (или „кинетични“) инциденти и заговори, за разлика от кибератаки, операции за влияние или шпионаж от обучени разузнавателни служители. Те показват извадка от инциденти между 1 април и 15 октомври 2026 г., които илюстрират обхвата на хибридните военни заплахи, свързвани от служителите по сигурността, държавните служители или агенциите с Русия. Много от единичните точки на картата се отнасят до клъстери, където множество инциденти от същия вид са се случили в близки местоположения или в бърза последователност.

Един пример е Молдова, където министърът на отбраната Анатолие Носатий каза в края на септември, че правителството е регистрирало 84 навлизания на дронове през 2026 г., отправяйки острото обвинение, че „Русия поставя живота на нашите граждани в риск“.

С нарастващия физически характер на извършваните операции във въздуха витае въпросът: кога един инцидент може да премине границата и да бъде класифициран като явна военна агресия?

Д-р Тийликайнен каза, че е трудно да се определи ясна граница, тъй като това би зависело от общата ситуация със сигурността. „Въпреки това можем да предположим, че в случай че операция с хибридна заплаха или атака от хибридна война доведе до жертви, ще има силен натиск да се предприемат по-сериозни контрамерки.“

Тя добави, че членовете на ЕС и НАТО обикновено не са склонни да определят къде точно е тази граница. „Стратегическата неяснота се смята за добра форма на възпиране срещу враждебни държави.“

Рюте: Те искат съюзниците на Украйна да бъдат „уплашени“

Въпреки последните индикации от европейски лидери, че руските хибридни атаки нарастват и се засилват, генералният секретар на НАТО Марк Рюте каза, че алиансът не трябва да разпалва ситуацията.

„Русия не е в добро положение“, каза той на пресконференция в Талин на 14 октомври. „Тези хибридни атаки, независимо какво представляват, са признак на слабост. Те искат да говорим за това цял ден, да се страхуваме и да правим пресконференции по темата. Ние няма да направим това. Ще реагираме там, където е нужно да реагираме.“

Въпреки това Рюте призна, че хибридната кампания продължава, добавяйки: „Путин се опитва да отслаби нашата решимост и да спре нашата подкрепа за Украйна.“ Когато един от нашите журналисти попита дали съществува официална база данни за хибридни инциденти в Европа, пресцентърът на НАТО отговори, че „няма публични или некласифицирани записи, които можем да споделим с вас по въпроса“.

Последната ескалация на събития от хибридната война не се проявява само в цифрите, но и в типовете инциденти, които се развиват, каза д-р Тийликайнен.

„Операциите стават все по-кинетични и дори се използват военни форми. Можем да кажем, че сивата зона между мира и войната – и зоната за враждебни действия под прага на въоръжена атака – се разширява. Тестват се нови инструменти, заедно с толерантността на евроатлантическите държави, както и техните реакции и контрамерки.“

Сътрудничество от репортери от France Télévisions, RTVE (Испания), 3Cat (Испания), NRK (Норвегия), ORF (Австрия), Радио Франция, TVP Вот Так (Полша), ZDF (Германия), LRT (Литва), LSM (Латвия), SRF (Швейцария), VRT (Белгия), BR (Германия), SVT (Швеция), France 24, Yle (Финландия), DR (Дания), Европейски съюз за радио и телевизия.

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МЕТОДОЛОГИЯ: Журналисти от обществени медии в мрежата Eurovision News Spotlight използваха изследвания с отворен код и други методи на докладване, за да съберат и проверят инциденти на европейска територия между 1 април и 15 октомври 2026 г., които са публично описани като „хибридни атаки“ и са свързани с Русия от служители по сигурността, правителствени служители или медийни репортажи. Разследването се фокусира върху физически („кинетични“) инциденти и агенти за „еднократна употреба“, за които се съобщава, че планират подобни атаки. То изключва кибервойна, операции за влияние и шпионаж, приписвани на обучени разузнавателни служители.