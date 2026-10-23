Слънчево време в следобедните часове

В следобедните часове валежите и в източните райони ще спрат, облачността ще намалява и над цялата страна ще е предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат по-ниски в сравнение с вчера – между 15° и 20°, в София – около 15°, по Черноморието – от 16° до 18°. Ще духа умерен, в източните райони – временно силен северозападен вятър.

През нощта вятърът ще отслабва, но в североизточните райони ще остане ветровито. Облачността навсякъде ще намалее, но на много места денят ще започне с намалена от мъгли видимост. Минималните температури утре ще бъдат между 2° и 7°, по Черноморието – от 10° до 13°. До обяд мъглите ще се разсеят и в следобедните часове вече в цялата страна ще бъде слънчево. Вятърът ще се ориентира от югоизток и максималните температури слабо ще се повишат в сравнение с днес. В повечето райони се очакват стойности от 17° до 22°, в София – около 17°.

По Черноморието сутринта ще е с ниска слоеста облачност или мъгли, но през деня ще има и слънчеви часове. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, който след обяд ще се ориентира от югоизток. Много добри условия за туризъм в планините в съботния ден. Ще преобладава слънчево време. Вятърът ще е слаб до умерен от югозапад. Температурите и там ще се повишат и максималните в курортите ни ще бъдат от 8°–9° на Алеко и Мальовица до 11°–12° на Боровец и Пампорово.

И в неделя ще преобладава слънчево време, но отново на много места в страната в часовете преди обяд ще има мъгли. Слаби превалявания са възможни в планините от Югозападна България. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните – между 15° и 20°. В началото на следващата седмица ще преобладава слънчево време със сутрешни мъгли и изолирани превалявания. Минималните температури ще останат без съществена промяна, но максималните ще се понижават и в сряда в по-голямата част от страната ще бъдат от 12° до 17°.