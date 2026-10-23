Повдигнаха обвинение на гарда от НСО, искат постоянното му задържане

Военно-окръжна прокуратура-София привлече в качеството на обвиняем офицер от Националната служба за охрана (НСО) за извършено престъпление по чл.131, ал. 1, т.2, пр.1, алт.1 и 2, вр. чл.129, ал.1 от Наказателния кодекс.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа като предстои прокуратурата да внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Мартин Варадинов е обвинен за нанасянето на средна телесна повреда и ако се докаже вина може да получи наказание от 2 до 10 години затвор.

Досъдебното производство е образувано във връзка с инцидент между служителя на НСО и журналист от електронна медия, възникнал в следобедните часове на 22 октомври 2026 г. на бул. „Христо Ботев“ в гр. София.

Към момента са извършени първоначалните действия по разследването – разпитани са пострадалото лице и свидетели на инцидента. С оглед пълното изясняване на фактическата обстановка предстои извършването на разпити на свидетели, възприели факти и обстоятелства по случая, приобщаване на доказателства, анализ на видеозаписи, назначаване на необходимите експертизи и всички други необходими действия по разследването.