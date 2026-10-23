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Въпреки несъгласието на синдикатите - минималната работна заплата остава 660 евро

Николай Минков от Николай Минков
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Минималната работна заплата остава 660 евро, въпреки несъгласието на синдикатите. Социалните партньори обсъдиха общо 8 промени в данъчните закони, сред които нови прагове за регистрация по ДДС, по-високи данъчни облекчения за семейства с деца. Електрическите автомобили няма да се облагат с допълнителен акциз за мощност.

Финансовото министерство се отказа от първоначалното си предложение за нов праг на регистрация по ДДС.

Така вместо първоначалните 75 хиляди евро от януари, сега се предлага поетапно повишаване през следващите 3 години.
Сред новите предложения са и по-големите облекчения за семейства с деца - от 5 до 15 хиляди евро.

Електрическите автомобили ще бъдат изключени от предложения акциз върху колите с мощност над 250 киловата, предвижда друга промяна в данъчните закони. При хибридните автомобили ще се гледа само мощността на двигателя с вътрешно горене.

Финансовият министър обясни философията на предложените промени с наследения скрит бюджетен дефицит.

Гълъб Донев - министър на финансите: Затова днес се налага реалистично бюджетно планиране и финансова дисциплина, за да възстановим устойчивостта на публичните финанси. Решенията, които предлагаме днес трябва да са разумният и възможен баланс между финансовата устойчивост и социалната отговорност.

Отново не бе постигнато съгласие между синдикати и работодатели за размера на минималната работна заплата.

Станислав Попдончев - Българска стопанска камара:
Всички национално представителни организации на работодателите подкрепихме предложението за постановление за определяне на размера на минималната работна заплата за 2027 година в размер на 660 евро. Увеличението е в размер на 6,4% от настоящия размер и напълно покрива ръста на инфлацията.

Иоанис Партениотис - КТ "Подкрепа": С така предложения размер от 660 евро в българските работници, които получават минимална работна заплата, попадат на последно място за поредна година сред всичките държави членки в Европейския съюз.

Новият размер на минималната работна заплата и промените в данъчните закони трябва да влязат за обсъждане в парламента до края на октомври.

#минимална работна заплата #тристранен съвет #новини в Метрото

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