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Български моряци първи са пристигнали до поразения край Костанца кораб

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Благодарение на бързата и адекватна им реакция са спасени 9 души

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Български моряци от екипажа на офшорния снабдителен кораб SARTOR, плаващ под флага на Норвегия, първи са пристигнали до поразения с дрон моторен кораб Хорив.

Инцидентът е станал около 10:00 часа днес, на около 13 морски мили източно от румънското пристанище Констанца. Българските моряци са били в спуснатата спасителна лодка, която след атаката е приела бедстващите моряци.

Благодарение на бързата и адекватна реакция на българския екипаж са спасени 9 души.

При сигнала за бедствие от кораба Хорив съобщават за експлозия, причинена от безпилотен апарат.

#Костанца #ударен кораб в Черно море #ударен кораб с дрон #румъния

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