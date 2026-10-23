Български моряци първи са пристигнали до поразения край Костанца кораб

Български моряци от екипажа на офшорния снабдителен кораб SARTOR, плаващ под флага на Норвегия, първи са пристигнали до поразения с дрон моторен кораб Хорив.

Инцидентът е станал около 10:00 часа днес, на около 13 морски мили източно от румънското пристанище Констанца. Българските моряци са били в спуснатата спасителна лодка, която след атаката е приела бедстващите моряци.

Благодарение на бързата и адекватна реакция на българския екипаж са спасени 9 души.

При сигнала за бедствие от кораба Хорив съобщават за експлозия, причинена от безпилотен апарат.