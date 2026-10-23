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Георги Костадинов: Превзехме Пилзен, дано да продължим напред

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Български футбол
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"Футболистите на Левски показаха зрялост и се поздравихме с една заслужена победа", каза още спортният директор на "сините" по повод успеха над Виктория Пилзен.

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Спортният директор на Левски Георги Костадинов похвали играчите на шампионите след историческата победа над Виктория Пилзен с 2:1. Той похвали и феновете на "сините", които според него са "завзели" стадиона на чешкия клуб.

"Изиграхме един много солиден мач. Мач, в който показахме самочувствие и класа. Показахме, че играем европейски мачове не просто да покажем присъствие, а да си заслужим уважението на отборите в Европа. Дано продължим в следващия етап на турнира", коментира бившият капитан на "сините" при прибирането в София.

"Футболистите трупат самочувствие и с качествата, които притежават, нямам съмнение, че ще продължат с добрите игри. Бях доста спокоен. Бях убеден, че ще изиграем силен мач, трябва и доза шанс, за да спечелиш. Много съм доволен, че те за пореден път изпълниха плана на 100%. Показаха зрялост и се поздравихме с една заслужена победа", добави Георги Костадинов.

"Доста бързо отговорихме след техния гол, това много ме зарадва. Това показва характера и глада за победа. Чувството бе уникално, толкова много левскари. Благодаря им сърдечно. Те отново завзеха чуждия стадион и показаха как се подкрепя един отбор", завърши Георги Костадинов

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#ФК Виктория Пилзен #УЕФА Лига Европа 2026/2027 #Георги Костадинов #ПФК ЛЕВСКИ

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