Георги Костадинов: Превзехме Пилзен, дано да продължим напред

Спортният директор на Левски Георги Костадинов похвали играчите на шампионите след историческата победа над Виктория Пилзен с 2:1. Той похвали и феновете на "сините", които според него са "завзели" стадиона на чешкия клуб.

"Изиграхме един много солиден мач. Мач, в който показахме самочувствие и класа. Показахме, че играем европейски мачове не просто да покажем присъствие, а да си заслужим уважението на отборите в Европа. Дано продължим в следващия етап на турнира", коментира бившият капитан на "сините" при прибирането в София.

"Футболистите трупат самочувствие и с качествата, които притежават, нямам съмнение, че ще продължат с добрите игри. Бях доста спокоен. Бях убеден, че ще изиграем силен мач, трябва и доза шанс, за да спечелиш. Много съм доволен, че те за пореден път изпълниха плана на 100%. Показаха зрялост и се поздравихме с една заслужена победа", добави Георги Костадинов.