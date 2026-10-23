Георги Костадинов: Превзехме Пилзен, дано да продължим напред

"Футболистите на Левски показаха зрялост и се поздравихме с една заслужена победа", каза още спортният директор на "сините" по повод успеха над Виктория Пилзен.
Спортният директор на Левски Георги Костадинов похвали играчите на шампионите след историческата победа над Виктория Пилзен с 2:1. Той похвали и феновете на "сините", които според него са "завзели" стадиона на чешкия клуб.
"Изиграхме един много солиден мач. Мач, в който показахме самочувствие и класа. Показахме, че играем европейски мачове не просто да покажем присъствие, а да си заслужим уважението на отборите в Европа. Дано продължим в следващия етап на турнира", коментира бившият капитан на "сините" при прибирането в София.
"Футболистите трупат самочувствие и с качествата, които притежават, нямам съмнение, че ще продължат с добрите игри. Бях доста спокоен. Бях убеден, че ще изиграем силен мач, трябва и доза шанс, за да спечелиш. Много съм доволен, че те за пореден път изпълниха плана на 100%. Показаха зрялост и се поздравихме с една заслужена победа", добави Георги Костадинов.
"Доста бързо отговорихме след техния гол, това много ме зарадва. Това показва характера и глада за победа. Чувството бе уникално, толкова много левскари. Благодаря им сърдечно. Те отново завзеха чуждия стадион и показаха как се подкрепя един отбор", завърши Георги Костадинов