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Отново потопен кораб в Черно море: Един загинал и трима в неизвестност

Стилиян Деянов от Стилиян Деянов
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Снимка: БТА
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Нова атака срещу търговски кораб в Черно море. Един човек е загинал, а трима са в неизвестност след пожар и повреди на кораба „Хорив“, вследствие на предполагаем удар с дрон край румънското пристанище Констанца. Морският съд се е преобърнал.

Атаката тази сутрин е станала на едва 13 мили от Констанца, тоест в прилежащата зона на Румъния в Черно море, в непосредствена близост до румънските териториални води. Това е 11-ата поредна подобна атака през последните две седмици. Седем от атаките са станали в румънски води.

На атакувания тази сутрин кораб „Хорив“ (KHORYV) е имало 13 моряци – 10 украинци и трима азери. Те са подали сигнал SOS около 10 часа тази сутрин. На кораба е възникнал пожар. Девет души са спасени от румънската брегова охрана. Един човек е открит мъртъв, а други трима се водят изчезнали. Търсенето им продължава.

Операцията е била затруднена от проливен дъжд, който е попречил на румънски военен хеликоптер да се отправи към мястото на атаката.

Припомняме, че в началото на седмицата румънски изтребители F-16 свалиха два дрона, навлезли в румънското въздушно пространство над Черно море.

Новата атака срещу кораб е извършена непосредствено след заседанието на Върховния съвет за национална сигурност (румънския аналог на КСНС), свикано от румънския президент Никушор Дан в четвъртък вечер. На съвета беше решено северната ни съседка да засили капацитета си за реакция при инциденти, засягащи сигурността в Черно море, чрез разработване на системи за морско наблюдение, укрепване на способностите за противодействие на морски мини и подобряване на мерките срещу дронове, които навлизат в националното въздушно пространство или морската територия без разрешение. Беше заявено, че ще се работи съвместно с Турция и България.

Никушор Дан, президент на Румъния: „Освен това във вторник, по искане на България и от наша страна, се проведе заседание на комитет на НАТО, посветено на тази ситуация. Ще разположим допълнително оборудване. Очевидно този инцидент е част от процеса на ескалация, предизвикван от Русия в контекста на войната в Украйна.“

В интервю за „Блумбърг“ румънският президент отбеляза, че Русия се опитва да ескалира войната в Украйна, като се стреми да провокира други европейски държави. В същото интервю Дан подчерта, че мирно споразумение без участието на Украйна е невъзможно.

След днешната атака румънският президент коментира, че „е време Русия да вземе насериозно поканите за мир на САЩ и ЕС и да приеме предложенията за примирие и край на войната“.

#Костанца #ударен кораб в Черно море #ударен кораб с дрон # Румъния #Никушор Дан

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