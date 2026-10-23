Хабибе Коджаисуф ще замества задържания кмет на Сунгурларе Димитър Гавазов

Заместник-кметът на Община Сунгурларе Хабибе Коджаисуф ще поеме временно функциите на задържания кмет Димитър Гавазов. Той вече е подписал заповед, с която ѝ възлага да го замества. Според Закона за местното самоуправление задържането на кмет не води автоматично до прекратяване на правомощията му.

Припомняме, че снощи Бургаският окръжен съд остави в ареста кметовете на Сунгурларе и Белица – Димитър Гавазов и Радослав Ревански. Двамата, заедно с областния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков, са обвинени в престъпен сговор с цел търговия с влияние.