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Хабибе Коджаисуф ще замества задържания кмет на Сунгурларе Димитър Гавазов

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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хабибе коджаисуф замества задържания кмет сунгурларе димитър гавазов
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Заместник-кметът на Община Сунгурларе Хабибе Коджаисуф ще поеме временно функциите на задържания кмет Димитър Гавазов. Той вече е подписал заповед, с която ѝ възлага да го замества. Според Закона за местното самоуправление задържането на кмет не води автоматично до прекратяване на правомощията му.

Припомняме, че снощи Бургаският окръжен съд остави в ареста кметовете на Сунгурларе и Белица – Димитър Гавазов и Радослав Ревански. Двамата, заедно с областния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков, са обвинени в престъпен сговор с цел търговия с влияние.

#Хабибе Коджаисуф #Димитър Гавазов #Сунгурларе

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