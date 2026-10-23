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Сунгурларе и Белица, обществени поръчки за милиони евро и една фирма - коя е тя?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Вижте какво установи проверката на "По света и у нас"

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Обществени поръчки за милиони евро и една строителна фирма, печелила договори в редица общини в страната. „Вера Строй“ е сред изпълнителите на проекти в Белица и Сунгурларе, чиито кметове бяха задържани при акции на ГДБОП и ДАНС.

Как са възлагани поръчките, какви суми стоят зад тях и какво установи проверката на "По света и у нас"?

От Родопите до Югоизточна България – „Вера Строй“ ЕООД печели обществени поръчки в различни краища на страната - от Белица и Сунгурларе до Рудозем, Гърмен, Велинград, Якоруда, Борино, Доспат и Сърница. Това става ясно от официалните документи на общините.

В Сунгурларе от 2024-а досега дружеството фигурира в четири обществени поръчки за близо 7 милиона евро.

Три - за улична инфраструктура и една – за ремонт на дома за възрастни хора в село Лозарево за над 2 милиона и 300 хиляди евро.

Димка Чанева, кмет на с. Лозарево:
“Имаме много проекти, които са направени в Лозарево. Крило старчески дом, ремонт на старото, ремонт на детска градина, площада на читалището отпред.
"А имате ли информация как са се избирали самите фирмите, които да ремонтират?”
“Не, не мога да Ви кажа. Нас кметовете не ни въвличат в такива неща.”

Отговор потърсихме в Община Сунгурларе. Кабинетите на временно изпълняващия длъжността кмет и на заместник-кмета обаче бяха заключени.

Потърсихме и главния експерт по оперативни програми в общината, извикан на разпит в деня на акцията на ГДБОП в Сунгурларе.

Петър Мушиев, главен експерт Оперативни програми и проекти в Община Сунгурларе:
“На работното ми място само представляващият може да дава изявления. Аз не съм упълномощен.”

Главният счетоводител на общината все пак дава информация за договорите на фирмата.

Елена Ралчева, главен счетоводител в Община Сунгурларе:
“Вера Строй” сега има два договора, които няма още движение по тях. По Държавен фонд “Земеделие” са сключени за ремонт на улици. Домът в Лозарево се прави по Плана за възстановяване и устойчивост и пътя Подвис-Есен. Тази година имаме един изпълнен за пътя, окончателно плащане нямаме за дома в Лозарево и два договора, които няма движение по тях.”

В Община Белица проверката ни открива още девет договора със същата фирма. Само два от тях, сключени тази година, са за над 5 милиона евро – за корекция на коритото на река Бабяшка и за разширяване на пътя към местността Андрианов чарк.

Потърсихме за коментар и собственика на „Вера Строй", но без резултат.

Как са избирани изпълнителите и имало ли е нарушения при възлагането на поръчките, тепърва ще изяснява разследването.

#акция на ГДБОП и ДАНС #задържани кметове #Белица #Сунгурларе #обществени поръчки

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