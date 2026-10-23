Гърция каза "не" на "безкрайното скролване", въведе забрана на социалните мрежи за деца под 15 години

Гръцкият парламент одобри проектозакон за забрана на социалните медии за деца под 15 години. Мярката влиза в сила от 1-ви януари догодина с мотиви за опазване на здравето и сигурността на малолетните.

Премиерът Кириакос Мицотакис заяви, че социалните платформи имат два месеца и половина, за да разработят начин за удостоверяване възрастта на потребителите и защита на тяхната поверителност. Гърция е сред седемте страни от Евросъюза, които работят с Еврокомисията върху решение за проверка на възрастта.

Гърция обяви, че застава до родителите, за да им помогне да сложат край на "безкрайното скролване", което лишава децата от сън, концентрация и време с приятелите.