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Гърция каза "не" на "безкрайното скролване", въведе забрана на социалните мрежи за деца под 15 години

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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Гръцкият парламент одобри проектозакон за забрана на социалните медии за деца под 15 години. Мярката влиза в сила от 1-ви януари догодина с мотиви за опазване на здравето и сигурността на малолетните.

Премиерът Кириакос Мицотакис заяви, че социалните платформи имат два месеца и половина, за да разработят начин за удостоверяване възрастта на потребителите и защита на тяхната поверителност. Гърция е сред седемте страни от Евросъюза, които работят с Еврокомисията върху решение за проверка на възрастта.

Гърция обяви, че застава до родителите, за да им помогне да сложат край на "безкрайното скролване", което лишава децата от сън, концентрация и време с приятелите.

#забрана за социалните мрежи #Гърция #деца

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