Жители на „Драгалевци“ са против един от малкото незастроени парцели в района да се използва за обезщетение

Жители на квартал „Драгалевци“ се обявяват против използването на един от малкото незастроени парцели в района за обезщетение. Теренът е публична общинска собственост и е отреден за озеленяване. От общината обаче подготвят замяната му, с което той ще стане частен и ще може да се строи върху него.

Сагата започва още преди две години, когато частен имот прегражда най-старата и известна алея на Витоша – Слънчевата, и там започва строителство. Строежът в Княжево обаче е спрян заради обществено недоволство, а разрешителното за строеж изтича. Сега става ясно, че собственикът на имота е поискал замяна с два съседни общински парцела в кв. „Драгалевци“, които са с два пъти по-голяма площ.

Венцислав Диков: „Това е публична общинска собственост с голяма стара гора и е предназначено за озеленяване. То е озеленено, а също така е предвидено и за трафопост. Няма никаква обосновка защо е отпаднала необходимостта от тези две неща и как тук ще бъде защитен общественият интерес.“ Владлен Александров: „Имаме голям проблем с тока – понякога няма електричество по 24 часа. На това място трябваше да се построи трафопост, а сега няма да има. Лицето, което претендира за имота, е управител на „Електрохолд“.“

Става дума за управителя на дружеството Милен Христов. Откриваме го в чужбина. Той обяснява, че в къщата му, която също се намира там, няма проблеми с тока. Допълва, че като управител на дружеството не се занимава с техническата инфраструктура. Категоричен е, че върху новите имоти няма как да бъде построен блок, защото допустимата височина на строителството в района е 7,5 метра при плътност 25%. Хората обаче искат гората да се запази.

Ивайло Гергов: „Според мен е абсурдно това място да се превърне в частен имот със строеж. Отдолу минава Рилският водопровод.“ Мартин Неделчев: „Много ще се радвам общината да гарантира, че това, което е общинска собственост, ще бъде използвано по предназначение.“

От Столичната община заявиха, че на този етап няма договорена замяна и решение на Общинския съвет. Допуснат е обаче проект за изменение на ПУП, а кметът Васил Терзиев е издал заповед, с която предназначението на единия имот се променя от „за трафопост и озеленяване“ на „за жилищно строителство“.