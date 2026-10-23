Нападение край Париж - мъж откри стрелба и уби човек, рани петима

Мъж откри стрелба напосоки и уби 1 човек западно от Париж. Ранени са петима други, сред тях 12-годишно момиче.



Президентът Макрон заяви, че това е била терористична и расистка атака. Според него хората са били нападнати заради религията и цвета на кожата им.

Прокуратурата за борба с тероризма започва разследване на целенасочено убийство, свързано с терористични намерения.

Нападателят Кевин Т. е 39-годишен и е задържан.

снимки: БТА

Стрелял е от колата си на бензиностанция, край медицински център и детска площадка.

Има предишни присъди.