Новият сериал на БНТ „Летище“ ще отведе зрителите в света на авиацията

Съчетание от драма и комедия ще предложи на зрителите си БНТ в новия български сериал „Летище“. Снимките на поредицата вече завършиха, а сюжетът ни отвежда зад кулисите на един от най-динамичните и непредвидими светове – този на авиацията. Продуценти на сериала са Българската национална телевизия и Falconwing Studio.

Новият сериал разказва за хората, които задават ритъма на едно натоварено летище. В свят на правила и строга йерархия героите се изправят пред непредвидени ситуации.

Тодор Чапкънов, режисьор: „Целта беше да покажем на зрителите това, което едни нормални пасажери никога не виждат на едно летище. Те всички знаят, че минават охраната, сканират ги, дават си паспорта, но къде отива куфарът им, когато го предадат? Кой се грижи за него? Как го товарят?“

Миладин Гергов, директор на дирекция ТВФ „Студиа Екран“, БНТ: „Българската национална телевизия е най-големият продуцент на телевизионно кино в България и винаги се стреми да реализира оригинална филмова продукция с многообразие от идеи, теми и жанрове. За първи път в българския ефир се произвежда такъв игрален сериал за гражданската авиация.“

Филип Буков и Павел Иванов се превъплъщават в ролите на пилоти.

Филип Буков, актьор: „Моята роля поне за мен беше голямо вълнение и предизвикателство. Става дума за един човек, който в самото начало може би няма да бъде любимец на зрителите. Даже бих казал, че ще бъде мрачен, но той има своите причини да бъде такъв. Това, което ще видят зрителите, е напълно автентично – не е CGI, не са ефекти, не сме работили на зелен екран и дори в действителност сме летели във въздуха.“

Като стюардеси ще видим Неда Спасова, Радина Филипова и Евелина Бибова.

Неда Спасова, актриса: „Има драма, има комедия. Драмата не е тежка. Комедията не е просташка. Нямаме много такива български проекти, които са в такъв жанр, така че аз се надявам да сме го постигнали и да зарадваме зрителите.“

Тодор Чапкънов, режисьор: „Гледахме да вкараме възможно най-много хумор вътре. Естествено, героите си имат лични истории, перипетии, любови, така че може да се каже, че е романтична комедия.“

След няколко месеца работа екипът стига и до последния снимачен ден.

Миладин Гергов, директор на дирекция ТВФ „Студиа Екран“, БНТ: „Снимачният екип се представи, както се казва, много добре. Прояви голям ентусиазъм и бих искал да благодаря на всички както от свое име, така и най-вече от името на нашия генерален директор, г-жа Милена Милотинова.“

Премиерата на „Летище“ в ефира на БНТ се очаква следващата година.